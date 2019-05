Chashni Song: सलमान-कैटरीना की रोमांटिक केमेस्ट्री पर फैन्स ने दिए ये रिएक्शन्स

सलमान खान की फिल्म 'भारत' का नया गाना 'चाशनी' रिलीज हो गया है। सलमान खान ने खुद इस गाने को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस गाने में सलमान और कटरीना का रोमांटिक अंदाज नजर दिख रहा है। गाने के लिरिक्स को इरशाद कामिल ने लिखी हैं। गाने का म्यूजिक विशाल-शेखर ने दिया है। अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज में गाए गए इस गाने ने दर्शकों दिल जीत लिया। सलमान और कैटरीना के फैन्स गाने के रिलीज होने के बाद से सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। पढ़ें फैन्स के रिएक्शन्स

BHAIJAAN aap dono ki Jodi kamaal ki hai. Apne fans par sabse bada ehsaan kar do, aap #KatrinaKaif se shadi kar lo. #IshqDiChasni ki kasam aap dono ek dusre ke liye bane ho pic.twitter.com/nPvLHbRTsO

— Salman Abdi #Bharat (@SalmanAabdi) May 1, 2019

Bina main Tere bewajah huyi hu dekho aaj bhi... #ChashniSong this man #AbhijeetSrivastava did magic with his voice

The look in his eyes when his eyes meet hers. If it's simple actions like this that make your heart burst, you know the chemistry is real beyond words. #Bharat 🔥💘#ChashniSong pic.twitter.com/a5RlwZ7gLi

— Maham Hassan (@M_HamXx) May 1, 2019

#ChashniSong is another CHARTBUSTER from #Bharat. Loved the track and the lyrics. Salman-Katrina's Chemistry is MAGICAL !

— Siddharth Mathur (@TheSidMathur) May 1, 2019

Woowww kya mast song hai yrr . I think this song definitely blockbuster for the lovers #ChashniSong pic.twitter.com/V8KlaK6t6I

— Amar pal (@amar_pal2123) May 1, 2019

@VishalDadlani & @ShekharRavjiani what a beautiful composition #ChashniSong👌👌 It has d old world charm in abundance. So soothing and charming🤗🤗

— Asish Bothra (@asish_bothra) May 1, 2019

Most Romantic Couple ever 😘😘 #ChashniSong



Jeete Hai Shaan se #SalmanKhan Fan ke naam se



We Luv u @BeingSalmanKhan Till Our Lst Brth pic.twitter.com/jndkmGcVPe

— SHAHID Sᴀʟᴍᴀɴɪsᴛᴀɴ (@SSALMANISTAN) May 1, 2019

फिल्म की बात करें तो 'भारत' 5 जून ईद के मौके पर रिलीज होगी। फिल्म में सलमान-कैटरीना के अलावा दिशा पटानी, सुनील ग्रोवर, जैकी श्रॉफ और तब्बू जैसे सितारे भी दमदार किरदार के साथ नजर आएंगे। यहां सुनें चाश्मी सॉन्ग-