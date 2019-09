चंद्रो तोमर पर बंदरों ने किया अटैक, एम्स में हुईं भर्ती, बनी है इन पर फिल्म ‘सांड की आंख’

चंद्रो तोमर, जिन्हें शूटर दादी जी के नाम से जाना जाता है हाल ही में अस्पताल में उन्हें भर्ती कराना पड़ा। दरअसल, चंद्रो तोमल पर बंदरों ने अकैट कर दिया जिसके चलते उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया।

आपको बता दें कि चंद्रो तोमन पर अनुराग कश्यप ने फिल्म बनाई है जिसका नाम ‘सांड की आंख’ है। इस फिल्म में भूमि पेडनेकर और तापसी पन्नू ने शूटर दादी का किरदार निभाया है। दोनों को दादी के लुक में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म ‘सांड की आंख’, 25 अक्टूबर को सभई सिनेमाघरों में रिलीज होनी तय हुई है। हालांकि इसका पोस्टर और ट्रेलर दोनों ही सामने आ चुके हैं। जिसे देखने के बाद लोगों में काफी उत्साह है। और वे इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

Delhi: Chandro Tomar, popular as 'Shooter Dadi Ji', was admitted at All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) on 3 September, after a group of monkeys attacked her.