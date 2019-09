चंद्रयान-2 से संपर्क टूटने पर अमिताभ बच्चन ने बढ़ाया वैज्ञानिकों का हौसला, लिखी उनके लिए कविता

चंद्रयान-2 का लैंडर ‘विक्रम’ से संपर्क टूटने के बाद हतोत्साहित हुए देश को अमिताभ बच्चन ने जोशोखरोश से भर दिया। उन्होंने टि्वटर पर दिए अपने संदेश में कहा, आज एक नया सूरज निकला है, चांद को फिर पकड़ेंगे।

अमिताभ ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, गर्व ने कभी हार नहीं मानी है। हमारा गर्व, हमारा जीत है। इसके साथ ही उन्होंने अपने पिता एवं कवि हरिवंश राय बच्चपन की मशहूर कविता ‘अग्निपथ’ की कुछ पंक्तियां साझा कीं।

Pride never did face defeat .. our pride , our victory ..

Proud of you ISRO

तू ना थके गा कभी ,

तू ना मुड़े गा कभी , तू ना थमे गा कभी

कर शपथ कर शपथ कर शपथ

अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ