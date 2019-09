चंद्रयान-2: PM मोदी ने इसरो चीफ के. सिवन को लगाया गले, तो अनुपम खेर ने कही ये बात

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)के अध्यक्ष के शिवन देश के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान-2 में आयी बाधा के बाद भावुक हो गये जिससे उनकी आंखों में आंसू आ गये और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें गले लगाकर ढांढ़स बधाया। चंद्रयान-2 मिशन के लैंडर विक्रम के चंद्रमा पर उतरने के ऐतिहासिक क्षण में शामिल होने के लिये इसरो मुख्यालय गये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार (7 सितंबर) की सुबह राष्ट्र को सम्बोधित किया।

सम्बोधन के बाद पीएम मोदी वहां मौजूद सभी वैज्ञानिकों से व्यक्तिगत रुप से मिले और उनका हौसला बढ़ाया। जब मोदी वैज्ञानिकों से मिलकर लौट रहे थे। तो के. शिवन ने उनका अभिनंदन किया और वह भावुक हो गये। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया। शिवन की आंखों में आंसू देख प्रधानमंत्री ने उनकी पीठ थपथपाते हुए उन्हें ढ़ांढ़स बधाया और अपने प्रयासों को जारी रखने को कहा।

वैज्ञानिकों के साथ पीएम मोदी के इस बिहेवियर को देखकर अनुपम खेर ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी और ISRO चीफ सिवन की फोटो शेयर की। इस फोटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो चीफ सिवन को गले लगाए दिखाई दे रहे हैं। अनुपम ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इसरो (ISRO) पर आपका भाषण अब तक के सबसे प्रेरणादायक भाषणों में से एक रहेगा। इसरो चीफ के. सिवन (K. Sivan) के प्रति आपका यह प्यार और भावनात्मक लगाव एक ऐसा दृश्य है जो सालों तक हर भारतीय की याद में बना रहेगा। आप अकसर हमें सुरक्षित महसूस कराते हैं...धन्यवाद।'

Dear PM @narendramodi ji!! Your speech at @isro will remain one of the most inspirational speeches ever. Your affectionate and emotional hug to #Isro Chief K.Sivan is a visual that will be etched in every Indian’s memory for years. You make us feel protected. Thank you.🙏🙏🇮🇳 pic.twitter.com/XMf1f7Dyxs