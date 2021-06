मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर सहर अली लतीफ का हार्ट अटैक से निधन, बॉलीवुड सितारों ने जताया शोक

मशहूर कास्टिंग निर्देशक सहर अली लतीफ (Seher Aly Latif) का हार्ट अटैक से सोमवार को निधन हो गया। किडनी के इलाज के लिए उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। धीरे-धीरे उनकी हालत और बिगड़ती चली गई। आखिरकार सहर ने दुनिया को अलविदा कह दिया।

एक हफ्ते पहले अस्पताल में कराया गया था भर्ती

सहर म्यूटेंट मूवीज की को-फाउंडर थीं। वो ‘लंच बॉक्स’, शकुंतला देवी’ और 'मस्का' सहित कई फिल्मों की कास्टिंग डायरेक्टर थीं। उनके सहयोगी और निर्देशक नीरज उधवानी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि ‘सहर की किडनी ने काम करना बंद कर दिया था। आठ दिन पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह एंटीबायोटिक ले रही थीं और ठीक हो रही थीं लेकिन उन्हें हार्ट अटैक आया और सब खत्म हो गया।‘

बॉलीवुड सितारों ने दी श्रद्धांजलि

सहर के निधन पर बॉलीवुड सितारों ने शोक जताया है। अनुराग कश्यप, हुमा कुरैशी, राजकुमार राव, शिबानी दांडेकर, मिथिला पालकर, सान्या मल्होत्रा, नोरा फतेही, मसाबा गुप्ता सहित अन्य ने श्रद्धांजलि दी।

‘लंच बॉक्स’ के निर्देशक रितेश बत्रा लिखते हैं कि ‘मुझे यकीन नहीं हो रहा है। दयालु और सच्ची दोस्त के साथ अन्याय। अलविदा सहर, मुझे आशा है कि इसका एक और पक्ष है।‘

I don’t believe it, unfair parting with a kind soul and real friend. Goodbye Seher, I hope there is another side. https://t.co/S93m6wXQu5 — riteshbatra (@riteshbatra) June 7, 2021

‘लंचबॉक्स’ की एक्ट्रेस निमरत कौर ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया।

One of the kindest, most loving people Mumbai gifted my life with. Still trying to process this unreal news....

Travel on into the light my dearest, sweetest Seher. The unpredictable, ghastly shortness of life remains baffling...

Await to meet you on the other side. pic.twitter.com/18jnHvytTL — Nimrat Kaur (@NimratOfficial) June 7, 2021

राजकुमार राव और अनुराग कश्यप ने सहर की तस्वीर के साथ लिखा- ‘आत्मा को शांति मिले।‘

अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने सहर के साथ एक वीडियो पोस्ट किया और कहा कि ‘मैं आपको परेशान करती थी क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं आपको कितना पसंद करती हूं।‘