मनीषा कोइराला ने अपनी कैंसर से जंग पर किया पोस्ट, दे चुकी हैं स्टेज-4 को मात

बॉलीवुड ऐक्ट्रेस मनीषा कोइराला कैंसर सर्वाइवर हैं। नैशनल कैंसर अवेयरनेस डे (7 नवंबर) पर उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। साथ ही कैंसर से लड़ रहे लोगों को हिम्मत दी है। मनीषा ने लिखा है कि उन्हें पता है कि यह सफर कठिन होता है लेकिन कैंसर पेशेंट्स उससे ज्यादा मजबूत हैं। मनीषा ने फोटोज शेयर किए हैं जिनमें वह हॉस्पिटल बेड पर हैं और ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट से उनके बाल जा चुके हैं।



मुझे पता है, ये सफर कठिन है

मनीषा कोइराला ने इंस्टाग्राम पर लिखा है, नैशनल कैंसर अवेयरनेस डे पर मैं उन सभी को प्यार और सफलता की दुआ देती हूं जो कैंसर ट्रीटमेंट के कठिन सफर से गुजर रहे हैं। मुझे पता है कि ये सफर कठिन है, लेकिन आप लोग उससे भी ज्यादा मजबूत हैं। जिन लोगों ने इसकी वजह से जान गवांई मैं उन सभी को आदर देना चाहती हूं और जिन्होंने इस पर जीत हासिल की उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूं। हमें इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। जो भी कहानियां उम्मीदों से भरी हों उन्हें बार-बार सुनाया जाना चाहिए। अपने और दुनिया के प्रति दयालु बनिए। मैं सबकी हेल्थ और अच्छे होने की कामना करती हूं। शुक्रिया।



न्यूयॉर्क में करवाया इलाज



मनीषा कोइराला ओवरी कैंसर को मात दे चुकी हैं। उन्हें 2012 में कैंसर का पता चला था। 2015 में वह कैंसर-फ्री हो गई थीं। 3 साल उन्होंने कैंसर से जमकर संघर्ष किया और आखिरकार जीत हासिल की। उन्हें स्टेज 4 कैंसर था। मनीषा ने अपना इलाज न्यूयॉर्क में करवाया था। 2018 में मनीषा अपनी किताब भी लॉन्च कर चुकी हैं जिसका टाइटल है Healed: How Cancer Gave Me a New Life.