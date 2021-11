'बंटी और बबली 2' Box Office Collection Day 4: बॉक्स ऑफिस पर ढे़र हुई सैफ-रानी की फिल्म, जानिए कितनी हुई टोटल कमाई

#BuntyAurBabli2 OVERSEAS... Opening Weekend biz: $ 665k [₹ 4.95 cr]...

⭐ #UAE + #GCC: $ 278k

⭐ #USA + #Canada: $ 171k

⭐ #UK + #Europe: $ 66k

⭐ ROW: $ 150k

Note: Few cinemas yet to report. #Overseas pic.twitter.com/vDOai1mP7Y