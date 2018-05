लाल चुनरी के नीचे भाईयों के साथ यूं शरमाते हुए सोनम ने की एंट्री, देखें video

Stunner! @sonamkapoor . . . . #SonamKiMehndi #AnandAhuja. #sonamkapoor #sonamkapoorwedding #sonamwedsanand #justmarried #gettingmarried #sonamkapoorfashion #couplegoals #womenswear #womensfashion #like4like #tagsforlikes #picoftheday #photooftheday #sonamkishaadi #veerediwedding #kareenakapoor #everydayphenomenal #deepikapadukone #cannes2018 #cannes #weddingphotography @sonamkapoor #sonamanandwedding #instafahion #instastyle #fashion #bridesmaids #bridestory #bridezilla

A post shared by Pure-Unadultered Entertainment (@buzzing_bollywood) on May 8, 2018 at 12:36am PDT