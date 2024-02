अमेजॉन ने उस एंडोरस्मेंट पोस्ट को हटा दिया, जो कंपनी के लिए स्वरा की ओर से था। ट्वीट हटाने की आधिकारिक वजहें सामने नहीं आई हैं लेकिन माना जा रहा है कि विरोध के दबाव में अमेजॉन इंडिया ने ऐसा कदम उठाया।

बता दें कि स्वरा हाल ही में ई-कॉमर्स वेबसाइट के नए कैंपेन 'अजनबी शहर की गुगली' से जुड़ी थीं और ट्विटर पर जैसे ही स्वरा ने इसकी घोषणा की बॉयकॉट अमेजन ट्रेंड करने लगा।

When I made the big move to a new city, all I wanted was a swanky music system, music being my passion! No matter how much I hunted for it, couldn't find anything of my choice. In fact, I only got confused! #AjnabiShaharKiGoogly #ChonkpurCheetahs @amazonIN https://t.co/dQcI3z3zww