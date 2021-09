अनन्या पांडे और विजय देवरकोंडा की फिल्म में हुई माइक टायसन की एंट्री, 'लाइगर' ने बढ़ाई फैन्स की एक्साइटमेंट

For the first time ever, the king of the ring will be seen on the big screens of Indian cinema! Welcoming @MikeTyson to the #LIGER team!🥊 #NamasteTyson@TheDeverakonda @ananyapandayy #PuriJagannadh @charmmeofficial @apoorvamehta18 @RonitBoseRoy @meramyakrishnan @iamVishuReddy pic.twitter.com/pl5AnUSB35