‘वीरे दी वेडिंग’ आपत्तिजनक सीन पर मां के बयानों पर बोली स्वरा भास्कर, जानती हूं मैं.. क्योंकि उनकी क्लास में बैठी हूं

‘वीरे दी वेडिंग’वोमेन सेक्शुअलिटी पर बनी यह फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमाई कर रिकार्ड बना रही है लेकिन दर्शकों को महिलाओं की सैक्शुअलिटी इमोशंस सीन देखकर झेल पाना भारी पड़ रहा है। फिल्म में आपत्तिजनक सीन को लेकर हाय-तौबा मचाना लाजिमी है या नहीं यह बहस तुल पकड़ चुका है। इस बहस पर स्वरा की मां इरा भास्कर का बयान सामने आया है जिस पर स्वरा ने अपने विचार शेयर किए हैं।

इस वजह से की जा रही हैं आलोचना...

'वीरे दि वेडिंग' फिल्म के सीन ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। इस फिल्म के एक सीन में स्वरा भास्कर आपत्तिजनक हरकत करती दिख रही हैं । इस सीन पर स्वरा को काफी ट्रोल किया जा रहा है। फिल्म की रिलीज के 7 दिन बाद आलोचकों का कहना है कि पद्मावती के दौरान स्वरा ने औरत को मात्र योनि समझने के बयान से हंगामा खड़ा किया था और अब वो खुद क्या कर रही हैं? ।

स्वरा भास्कर का बयान...

स्वरा की मां इरा भास्कर का बयान जानकर स्वरा इतना खुश हो गई कि उन्होंने अपनी मां के लिए एक पोस्ट लिखा है। इस फोस्ट में 'शी द पीपल' एक खबर का लिंक ट्विटर पर शेयर किया। स्वरा ने कहा कि वह उनकी गौरवान्वित मां हैं.. स्वरा भास्कर ने 'शी द पीपल' के इस ट्वीट को अपने वैरिफाइड ट्विटर हैंडल से रीट्वीट किया है। स्वरा ने अपने ट्वीट में लिखा कि क्या मां बेस्ट नहीं होती हैं। लव यू मां... दोस्तों वो दुनिया में सबसे अच्छी टीचर हैं... मैं जानती हूं, क्योंकि मैं उनकी क्लासेज में बैठी हूं।

Aren’t mothers just the best!!!! ❤️ love u Ma.. p.s. guys BEST teacher in the world. I know, ive sat in on her classes.. https://t.co/gNQ6yqCls9