Box Office पर Kantara की दहाड़ के आगे टिक पाएगी Doctor G और Code Name: Tiranga

Box Office Kantara Vs Doctor G and Code Name: Tiranga: टॉलीवुड में जबरदस्त कमाई करने के बाद कन्नड़ फिल्म कांतारा (Kantara) हिन्दी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। 14 अक्टूबर को कांतारा हिन्दी भाषा में रिलीज हो रही है और इस फिल्म के साथ आयुष्मान खुराना की ‘डॉक्टर जी (Doctor G) और परिणिती की कोड नेम: तिरंगा (Code Name Tiranga) भी रिलीज हो रही है। कांतारा कन्नड़ में 30 सितंबर को रिलीज हुई थी और अब तक इस फिल्म को वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर दमदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। सिर्फ कन्नड़ भाषा में रिलीज के दो हफ्तो में कांतारा ने 60 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई कर ली है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को दर्शकों के मिल रहे बेहतर रिस्पॉन्स के चलते ये कहना गलत नहीं होगा कि कांतारा, फिल्म डॉक्टर जी और कोड नेम: तिरंगा को बॉक्स ऑफिस पर कड़ा कॉम्पिटिशन दे सकती है। कैसे? आइए जानते हैं...

बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर छाने के लिए कांतारा (Kantara) तैयार

30 सितंबर को रिलीज हुई कांतारा ने दो हफ्तों में 60 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। यही नहीं कन्नड़ भाषा में रिलीज हुई इस फिल्म को ना केवल टॉलीवुड बल्कि हिन्दी भाषा बेल्ट वाले इलाकों में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। BOI की रिपोर्ट के मुताबिक, कांतारा के कन्नड़ वर्जन ने ही हिन्दी सर्कट में अब तक 1.30 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। और वहीं इसी पायदान पर सुपरहिट KGF 2, 1.50 करोड़ रुपये कमाने में कामयाब रही थी। लेकिन इस बात की उम्मीद है कांतारा जल्द ही KGF का ये रिकॉर्ड तोड़ देगी।



कांतारा को यहां मिल सकती है अच्छी ओपनिंग

हिन्दी सर्किट इलाकों की बात करें तो इस फिल्म को सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से दर्शकों की संख्या मिली है। अब कंतारा के हिन्दी वर्जन को भी इस राज्य से अच्छी मात्रा में दर्शक मिलने की उम्मीद है। मुंबई, ओडिशा और मराठवाड़ा में भी इस फिल्म के हिन्दी डब्ड वर्जन को अच्छी ओपनिंग मिल सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि महाराष्ट्र और ओड‌िशा में ओपनिंग डे पर कांतारा का हिन्दी डब्ड वर्जन बॉक्स ऑफिस पर ‘डॉक्टर जी’ और कोड नेम: तिरंगा को पछाड़ सकता है। बाकी दिनों में कांतारा का क्या कमाल रहता है ये दर्शकों का रिस्पॉन्स बताएगा।

कांतारा की कहानी?

कांतारा फिल्म का निर्देशन रिषभ शेट्टी ने किया है और इस फिल्म में लीड एक्टर का रोल भी उन्होंने ने ही प्ले किया है। फिल्म के कांतारा शब्द का मतलब है घना जंगल। ये फिल्म ‘भूत कोला’ नाम के सांस्कृतिक अनुष्ठान पर बेस्ड है। फिल्म की कहानी एक पंजुरली नाम के देवता पर बेस्ड है। फिल्म में जंगल में बसे गांववालों को सुअर जावनर की शक्ल जैसे दिखने वाले देवता पंजुरली की पूजा करते हुए दिखाया गया है। फिल्म की कहानी में दिखाया गया है कैसे एक राजा देवता के रूप में एक विशाल पत्थर को अपने राजमहल में रखना चाहता था और इसके महल तक लाने में कई लोगों की जरूरत थी। गांव वालों ने राजा की मदद के बदले में कुछ जमीन उन्हें देने की शर्त रखी। राजा ने ये शर्त मान ली। लेकिन बहुत सालों बाद अब राजा के वंशज इस जमीन को वापिस लेना चाहते हैं। ये जमीन ही एक बड़ा मसला बना जाता है।