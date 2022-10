The legend of Maula Jatt: फवाद खान की फिल्म विदशो में छाई, दुबई मे कर रही सबसे ज्यादा कमाई

Fawad khan and Mahira khan starrer Maula jatt Box Office: इन दिनों वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर पाकिस्तानी फिल्म की धूम देखने को मिल रही है। पाकिस्तानी टॉप एक्ट्रेस फवाद खान (Fawad Khan) की फिल्म द लैजेंड ऑफ मौला जट्ट The legend of maula jatt वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। 13 अक्टूबर को रिलीज हुई इस फिल्मों ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि विदेशों में भी भरपूर दर्शक मिल रहे हैं। इस पीरियड़ ड्रामा फिल्म में फवाद खान के अलावा एक्ट्रेस माहिरा खान (Mahira Khan)लीड रोल में हैं।

Trailer देखें: पाकिस्तानी सुपरस्टार माहिरा खान और फवाद खान की फिल्म ‘मौला जट्ट' का ट्रेलर रिलीज

विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई दुबई में

बिलाल लशारी की फिल्म द लैजेंड ऑफ मौला जट्ट ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कई पाकिस्तानी फिल्मों के रिकॉर्ड दिए हैं। इस फिल्म ने पाकिस्तान के बाहर 50 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर ली है। 25 दशों में 500 स्क्रीन पर रिलीज हुई मौला जट्ट वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी वीकेंड ऑपनर पाकिस्तानी फिल्मों की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गई। इस फिल्म ने रिलीज के ओपनिंग वीकेंड में 51 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।

देखें पहले वीकेंड में इस फिल्म ने कितनी कमाई की...

पाकिस्तान में: 11.3 करोड़ रु

इंग्लैंड में: 7.76 करोड़ रु

अमेरिका में: 6.34 करोड़ रु

दुबई में: 11.26 करोड़ रु



10 साल बाद रिलीज हुई ‘मौला जट्ट’

पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में मौला जट्ट सबसे महंगी फिल्म बताई जा रही है। मेकर्स द्वारा वैरायटी मैगजीन में दिए गए इंटरव्यू में बताया कि ये फिल्म मिलियन रुपये के बजट में तैयार हुई है। ये फिल्म साल 1979 में रिलीज हुई ‘मौला जट्ट’ का रिबूट वर्जन है। आपको बता दें इस फिल्म को रिलीज होते-होते 10 साल लग गए। मेकर्स ने इस फिल्म की घोषणा 2013 में कर दी थी साल 2018 में फिल्म का फर्स्ट लुक भी रिलीज कर दिया गया था। मेकर्स फिल्म को साल 2019 में रिलीज करना चाहते थे लेकिन साल 1979 में रिलीज हुई ‘मौला जट्ट’ के निर्देशक सरवर भट्ट नई फिल्म में इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के उल्लंघन को लेकर कोर्ट पहुंच गए और फिल्म उस साल रिलीज नहीं हो पाई। इसके बाद कॉविड पैंडेमिक के चलते फिल्म को रिलीज नहीं किया जा सका। अब लंबे इंतजार के बाद साल 2022 में इसे रिलीज किया गया।



क्या है मौला जट्ट की कहानी

मौला जट्ट एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसका अतीत काफी भयाभय रहा है। प्रताड़ित अतीत के साथ वह शख्स एक भयंकर इंसान बन चुका है। और पंजाब की सरजमीं के सबसे खौफनाम योद्धा के रूप में दुनिया उसे जानती है। उसकी बदले की जंग नूरी नत के खिलाफ है। सच्चाई, सम्मान और न्याय की इस कहानी में वफादारी को चुनौती दी जाती है और परिवार बिखर जाते हैं और फिर शुरू होती है बदले की कहानी।



भारतीय कहां देखें

भारत और पाकिस्तान के आपसी रिश्ते खराब होने की वजह से फवाद खान की इस चर्चित फिल्म को भारत में एक भी स्क्रीन पर रिलीज नहीं किया गया है। ऐसे में दर्शकों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस फिल्म को कहां देखें? इस फिल्म को भारत में देख पाने का एक ही जरिया है और वो है OTT केवल इसी प्लेटफॉर्म पर इसे देखा जा सकता है। नेट्फ्लिक्स, प्राइम, अमेजॉन जैसे कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को रिलीज होने तक का दर्शकों को इंतजार करना होगा। ओटीटी पर रिलीज होने में भी अभी इस फिल्म को वक्त लग सकता है। या यूं कहे की कम से कम एक महीने तक दर्शकों को इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि ये फिल्म सिनेमाघरों में बेहतर परफॉर्म कर रही है, ऐसे में मेकर्स इसे ओटीटी रिलीज के लिए वक्त ले सकते हैं।