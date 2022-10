Box Office: बॉक्स पर चला 'डॉक्टर जी' और 'कांतारा' का जादू? परिणीति की 'कोड नेम तिरंगा' हुई फ्लॉप

Doctor G Vs Code Name Tiranga vs Kantara Hindi Box Office Collection: बीते दिन बॉक्स ऑफिस पर क्लैश देखने को मिला। एक ओर जहां आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana), रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh)और शेफाली शाह (Shefali Shah) की फिल्म 'डॉक्टर जी' (Doctor G) रिलीज हुई तो दूसरी ओर हार्डी संधू (Harrdy Sandhu) और परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) की 'कोड नेम तिरंगा'(Code Name Tiranga) ने भी दस्तक दी। इन दोनों बॉलीवुड फिल्मों के साथ ही ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) और सप्तमी गौड़ा (Sapthami Gowda) स्टारर 'कांतारा' (Kantara) का हिंदी वर्जन भी रिलीज हुआ। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं इन तीनों फिल्मों का कलेक्शन...

आयुष्मान का चला जादू?

आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह और शेफाली शाह फिल्म डॉक्टर जी को क्रिटिक्स से मिक्स रिव्यूज मिले हैं। हालांकि दर्शकों ने सोशल मीडिया पर फिल्म की तारीफ की है। फिल्म में आयुष्मान, गायनोलॉजिस्ट के किरदार में हैं। ऐसे में समाज की ओर से उन्हें क्या कुछ सहना पड़ता है, इस बात को फिल्म में बखूबी दिखाया गया है। बात फिल्म के कलेक्शन की करें तो Sacnik की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन करीब 2 करोड़ का कलेक्शन किया है।

फिर हिट को तरसीं परिणीति चोपड़ा

परिणीति चोपड़ा भले ही अपनी सादगी और खूबसूरती से ऑफस्क्रीन फैन्स का दिल जीत लेती हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अभी तक उनका जादू नहीं दिख पाया है। sacnilk के अर्ली ट्रेंड्स के मुताबिक हार्डी संधू और परिणीति की इस फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 25 लाख रुपये का कलेक्शन किया है। बता दें कि परिणीति के खाते में उनके दम पर एक भी बड़ी हिट फिल्म नहीं है। वहीं केसरी के बाद उनकी एक भी फिल्म हिट नहीं हुई है। जबरिया जोड़ी, द गर्ल ऑन द ट्रेन, संदीप और पिंकी फरार, साइना और अब कोड नेम तिरंगा, कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दम नहीं दिखा पाई है।

हिंदी में हिट हुई कांतारा!

ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) और सप्तमी गौड़ा (Sapthami Gowda) स्टारर 'कांतारा' (Kantara) एक ओर जहां 100 करोड़ क्लब के नजदीक पहुंच गई है तो वहीं फिल्म बीते दिन हिंदी में भी रिलीज हुई। फिल्म को प्रभास सहित कई अन्य सेलेब्स ने सराहा है और क्रिटिक्स ने भी हिंदी वर्जन को अच्छा बताया है। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के हिंदी वर्जन ने पहले दिन 1.30 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। बता दें कि दक्षिण कन्नड़ के काल्पनिक गांव में स्थापित, 'कांतारा' एक विज़ुअल ट्रीट है, जो कंबाला और भूत कोला कला की पारंपरिक संस्कृति को जीवंत करती है। फ़िल्म की कहानी मानव और प्रकृति के संघर्ष पर आधारित है।