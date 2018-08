BOX OFFICE COLLECTION: पहले दिन 'हैप्पी फिर भाग जाएगी' ने की इतने करोड़ की कमाई

डायना पेंटी, जिम्मी शेरगिल, अभय देओल और अली फजल की फिल्म 'हैप्पी भाग जाएगी' को दर्शकों ने काफी प्यार किया था। पहले पार्ट को प्यार मिलने के बाद इस फिल्म का दूसरा पार्ट 'हैप्पी फिर भाग जाएगी' बनाई गई जिसमें सोनाक्षी सिन्हा को जोड़ा गया। शुक्रवार को रिलीज हुई इस फिल्म की पहले दिन की कमाई की जानकारी सामने आ गई है।

दरअसल, ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 2.70 करोड़ की कमाई की। बता दें कि इस फिल्म के पहले पार्ट ने पहले दिन 2.32 करोड़ की कमाई की थी।

#HappyPhirrBhagJayegi has a slow start on Day 1... Fared better in North... Needs to witness substantial growth over the weekend + maintain a strong trend on weekdays to leave a mark... Fri ₹ 2.70 cr. India biz... First part had collected ₹ 2.32 cr on Day 1.