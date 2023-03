Box Office Report: 40वें दिन भी टिकी हुई है 'पठान', 'सेल्फी' ने किया ₹5 लाख का बिजनेस

ऐप पर पढ़ें

शाहरुख खान की 'पठान' का बॉक्स ऑफिस पर लगातार जलवा कायम है। वहीं अक्षय कुमार और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म 'सेल्फी' किसी तरह थिएटर्स में टिकी हुई है। वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो 'पठान' अभी तक ₹1033 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है। वहीं 'सेल्फी' का अभी तक का कुल बिजनेस महज 15 करोड़ 52 लाख रुपये हो पाया है।

40वें दिन भी टिकी हुई है 'पठान'

शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म 'पठान' ने रिलीज के साथ ही अपने इरादे साफ कर दिए थे। फिल्म को ब्लॉकबस्टर ओपनिंग मिली थी और इसके बाद यह लगातार धमाकेदार बिजनेस करती चली गई। मजेदार बात यह है कि लगातार 40वें दिन भी यह फिल्म सिनेमाघरों में टिकी हुई है।

मेकर्स लगा रहे हैं नई-नई तरकीबें

39वें दिन के बिजनेस की बात करें तो फिल्म का कुल कलेक्शन 2 करोड़ रुपये के लगभग रहा। डॉमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर इसका अभी तक का बिजनेस 532 करोड़ रुपये हो चुका है। फिल्म को बढ़ते वक्त के साथ नए तरह के ऑफर्स के जरिए पुश किया जा रहा है। मेकर्स ने Buy One Get One Free और 110 रुपये की टिकट जैसे ऑफर्स निकाले हैं।

9वें दिन सिर्फ 5 लाख का बिजनेस

बाहुबली-2 का रिकॉर्ड तोड़ चुकी शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' को अपना खुद का नया रिकॉर्ड भी कायम करना होगा ताकि किसी भी अन्य फिल्म के लिए उस लैंडमार्क को छूना इतना आसान ना हो। बात करें अक्षय और इमरान स्टारर फिल्म 'सेल्फी' की तो 9वें दिन फिल्म ने 5 लाख रुपये का बिजनेस किया। माना जा रहा है कि सोमवार को इसके बिजनेस में तगड़ा डिप देखने को मिलेगा।