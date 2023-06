Box Office: बॉक्स ऑफिस पर लुढ़की '1920', 'आदिपुरुष' के लिए बजट तक वसूल पाना हुआ मुश्किल

ऐप पर पढ़ें

Adipurush and 1920 Horrors Of The Heart Collection: टिकट खिड़की पर 'आदिपुरुष' का निराशाजनक प्रदर्शन जारी है। तकरीबन 500 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'आदिपुरुष' के लिए बॉक्स ऑफिस पर दो करोड़ रुपये तक की कमाई कर पाना मुश्किल हो रहा है। वहीं 15 करोड़ रुपये के बजट में तैयार हुई '1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट' टिकट खिड़की पर ठीक-ठाक कमाई कर रही है। आइए जानते हैं दोनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन।

'आदिपुरुष' की वापसी की सारी उम्मीदें खत्म

मेकर्स ने आलोचना का सामना करने के बाद फिल्म के डायलॉग्स बदलवाए। टिकट के दाम भी कम करवाए। लेकिन, फिर भी 'आदिपुरुष' को कोई फायदा नहीं हुआ। 86.75 करोड़ रुपये की ओपनिंग लेने वाली फिल्म अब एक दिन में दो करोड़ रुपये तक का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है। Sacnilk के अर्ली एस्टीमेट रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने 12वें दिन 1.90 करोड़ रुपये की कमाई की है। इसके साथ ही, फिल्म का कुल कलेक्शन 279.78 करोड़ रुपये जा पहुंचा है।

1920 ने भी किया निराश

15 करोड़ रुपये के बजट में बनी '1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट' ने पांच दिनों में अपने बजट का 60 फीसदी हिस्सा कमा लिया है। जहां सोमवार के दिन फिल्म ने 1.16 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं मंगलवार के दिन यह कमाई लुढ़ककर एक करोड़ रुपये तक जा पहुंची है। Sacnilk के अर्ली एस्टीमेट रिपोर्ट की मानें तो फिल्म ने अब तक 8.16 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है।