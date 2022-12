Box Office: सर्कस का हाल बेहाल, तो जारी है दृश्यम 2 और अवतार 2 की कमाई, जानें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

ऐप पर पढ़ें

Box Office Collection of Cirkus, Drishyam 2 & Avatar- The Way Of Water: 18 नवंबर अभिनेता अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2, 16 दिसंबर को फिल्म 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर'(Avatar- The Way Of Water) और 23 दिसंबर को रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस रिलीज हुई थी। एक ओर जहां दृश्यम 2, साल 2022 की सबसे सक्सेसफुल बॉलीवुड फिल्मों में शुमार रही तो दूसरी ओर सर्कस का बुरा हाल है। वहीं जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार 2 को न सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्डवाइड खूब पसंद किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में जानें तीनों फिल्म का कलेक्शन...

कितना हुआ 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' का कलेक्शन

जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' की जोरदार कमाई जारी है और वीकेंड का एक बार फिर फिल्म को फायदा हो सकता है। 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' का कुल इंडियन कलेक्शन करीब 301.40 करोड़ रुपये हो गया है। 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' ने पहले दिन 41 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी। वहीं फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में ही 129 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था। इसके साथ ही फिल्म ने पहले हफ्ते में 192.75 करोड़ का कलेक्शन किया। अर्ली ट्रेंड्स के मुताबिक फिल्म ने 15वें दिन 10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।

दृश्यम 2 की भी जारी है कमाई

अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 को रिलीज हुए 40 से अधिक दिन हो गए हैं और फिल्म अब भी कमाई कर रही है, जो वाकई काबिल ए तारीफ है। फिल्म ने 43वें दिन करीब 80 लाख रुपये का कलेक्शन किया है। हालांकि ये अर्ली ट्रेंड्स हैं। फिल्म का कुल कलेक्शन करीब 230 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। बता दें कि दृश्यम 2 ने पहले दिन 15.38 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में 64.14 करोड़ रुपये और पहले हफ्ते में 104.66 करोड़ रुपये कलेक्ट किया। वहीं दूसरे हफ्ते में फिल्म का कलेक्शन 163.48 रुपये रहा। इसके साथ ही तीसरे हफ्ते में फिल्म का कलेक्शन 196.30 करोड़ रुपये, चौथे हफ्ते 215.70 करोड़ रुपये और पांचवे हफ्ते 224.68 करोड़ रुपये रहा।

कितना हुआ सर्कस का कलेक्शन

रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस, 23 दिसंबर को रिलीज हुई थी। फिल्म का कुल कलेक्शन करीब 31.25 करोड़ रुपये हो गया है। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स ने सिरे से नकार दिया है। फिल्म ने पहले दिन 6.25 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 6.40 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 8.20 करोड़ रुपये, चौथे दिन 2.60 करोड़ रुपये, पांचवे दिन 2.50 करोड़ रुपये और 6वें दिन 2.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। वहीं 7वें दिन फिल्म का कलेक्शन करीब 20.5 करोड़ रुपये रहा। जबकि अर्ली ट्रेंड्स के मुताबिक 8वें दिन फिल्म ने करीब एक करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।