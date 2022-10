Clash: Akshay Kumar की 'राम सेतु' और Ajay Devgn की 'थैंक गॉड' को टक्कर देंगे मोहनलाल, जानें Monster के बारे में

Thank God Vs Ram Setu Vs Monster: दिवाली के मौके पर सिने लवर्स के लिए काफी कुछ कंटेंट मौजूद होगा। एक ओर जहां ओटीटी पर कुछ फिल्में और सीरीज रिलीज होंगी तो दूसरी ओर दर्शकों को थिएटर्स तक ले जाने के लिए भी मेकर्स ने इंतजाम किया हुआ है। 25 अक्टूबर को अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की राम सेतु (Ram Setu) और अजय देवगन (Ajay Devgn) की थैंक गॉड (Thank God) रिलीज होगी। दोनों फिल्मों के क्लैश को लेकर पहले ही चर्चा है, इस बीच इस लिस्ट में एक साउथ इंडियन फिल्म का भी नाम जुड़ गया है। सुपरस्टार मोहनलाल (Mohanlal) ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'मॉन्स्टर' (Monster) की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। ऐसे में क्या एक बार फिर साउथ इंडियन फिल्म की वजह से बॉलीवुड को नुकसान होगा?

21 अक्टूबर को रिलीज होगी 'मॉन्स्टर'

बता दें कि मोहनलाल न सिर्फ साउथ इंडियन सिनेमा बल्कि देश के बड़े सितारे हैं। उनकी फिल्मों का देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैन्स इंतजार करते हैं। दिवाली के खास मौके पर मोहनलाल ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'मॉन्स्टर' की रिलीज का ऐलान किया है। हाल ही में एक पोस्टर के साथ मोहनलाल ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि उनकी फिल्म 21 अक्टूबर को रिलीज होगी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'मॉन्स्टर' को सेंसर बोर्ड से U/A सर्टिफिकेट मिल गया है।21 अक्टूबर 2022 को दुनियाभर में रिलीज होगी।'

'मॉन्स्टर' की तलाश में मोहनलाल

'मॉन्स्टर'एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिस में मोहनलाल के साथ ही लीना, हनी रोज, सिद्दीकी और सुदेव नायर प्रमुख किरदारों में हैं। फिल्म को वैसाख ने निर्देशित किया है। फिल्म का ट्रेलर ट्रेलर 9 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। फिल्म में मोहनलाल, लकी सिंह नाम के एक मिस्टीरियस शख्स का रोल निभाते नजर आ रहे हैं, जिसकी पुलिस को तलाश है। ट्रेलर देखने के बाद पता चलता है कि फिल्म की कहानी एक अज्ञात कातिल के बारे में है, जो दूसरे 'मॉन्स्टर' की तलाश कर रहा है।

बॉक्स ऑफिस पर होगी टक्कर

दरअसल बीते कुछ वक्त में ऐसा देखने को मिला है कि एक ओर जहां चुनिंदा बॉलीवुड फिल्मों ने ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया है तो दूसरी ओर साउथ इंडियन फिल्मों को हिंदी पट्टी के दर्शकों ने भी पसंद किया है। ऐसे में जब भी अधिकतर बॉक्स ऑफिस क्लैश में साउथ इंडियन फिल्मों ने अच्छा परफॉर्म किया है, जिससे बॉलीवुड को नुकसान हुआ है। ऐसे में क्या एक बार फिर 'मॉन्स्टर' की वजह से राम सेतु और थैंक गॉड के कलेक्शन पर असर पड़ेगा? ये तो रिलीज के बाद ही पता लग पाएगा।

थैंक गॉड पर जारी है विवाद

गौरतलब है कि फिल्म में अजय देवगन (Ajay Devgn) के साथ ही सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) और रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। फिल्म में अजय देवगन, चित्रगुप्त के किरदार में नजर आ रहे हैं। जो सभी के पाप-पुण्य का हिसाब रखते हैं। फिल्म का निर्देशन इंद्र कुमार ने किया है और फिल्म के कंसेप्ट/प्लॉट से कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। फिल्म थैंक गाड के ट्रेलर में चित्रगुप्त महाराज का मजाक उड़ाते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में कुछ जगहों पर बात कोर्ट तक पहुंच गई है।

बैक टू बैक फ्लॉप से राम सेतु पर भी संकट

दरअसल इससे पहले आईं अक्षय कुमार की कई फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप रही हैं। सोशल मीडिया रिएक्शन के मुताबिक अक्षय कुमार जल्दी-जल्दी और ज्यादा से ज्यादा फिल्में निपटाने के चक्कर में अपनी एक्टिंग और बाकी जरूरी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी तक जारी ट्रेलर, टीजर, पोस्टर्स आदि के हिसाब से फिल्म के वीएफएक्स से लेकर म्यूजिक तक, दर्शकों को पसंद नहीं आया है। ऐसे में फिल्म के बॉक्स ऑफिस को लेकर ट्रेड एनालिस्ट्स संशय में हैं। बता दें कि फिल्म में अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के साथ ही एक्ट्रेस नुसरत भरूचा (Nushrratt Bharuccha) और जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) भी अहम किरदार में नजर आएंगे।