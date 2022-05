बोनी कपूर ने शेयर की स्कूल के दिनों की फोटो, ऐसा था शबाना आजमी का रिएक्शन

Boney Kapoor School Days Photo: बोनी कपूर की इस फोटो पर कुछ ही देर में बेहिसाब लाइक्स आ गए हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए बोनी कपूर ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'हां, ये मैं हूं। हैप्पी स्कूल डेज।'

Mon, 02 May 2022 10:37 AM

