'केदारनाथ' की रिलीज पर लग सकती है रोक, कल होगी सुनवाई

फिल्म 'केदारनाथ' मुसीबत में फंसती जा रही हैं। दरअसल, 'केदारनाथ' के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने मांग की गई है कि CBFC फिर से फिल्‍म के सेंसर प्रमाणन की समीक्षा करे क्योंकि धार्मिक स्थल पर प्रेम कहानी का बनना लोगों की धार्मिक भावना को आहत कर सकता है।

Bombay High Court to hear a plea against movie #Kedarnath tomorrow. Petitioners have sought that CBFC should reassess the movie because it hurts religious sentiments. The petition demands that movie should not be released till CBFC clears it again pic.twitter.com/stoqXGU75t