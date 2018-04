पॉक्सो एक्ट संशोधन का बॉलीवुड ने किया स्वागत, जानें किसने क्या कहा...

केंद्र ने यौन अपराध अधिनियम (पॉक्सो) अधिनियम से बच्चों के मौजूदा संरक्षण में संशोधन करने के अध्यादेश को मंजूरी देने के फैसले के बाद से बॉलीवुड ने स्वागत किया है। महानगरी मुंबई में 'दादासाहेब फाल्के उत्कृष्टता पुरस्कार' 2018 समारोह में बॉलीबु़ड हस्तियों ने सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई।

बॉलीबु़ड ने कहा कि सरकार का यह फैसला वहुत ही अच्छा है। फिल्मी सितारों ने केंद्र के इस कदम का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार ने एक अच्छी पहल की शुरूआत की है। इस पहल में अब पुरुष महिलाओं का सम्मान करेंगे। लेकिन फैसल के विपरित परिणाम पर आशंकित सितारों ने कहा कि कानून में अच्छे और बुरे पहलू होते हैं। इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

आइए जानें किसने क्या कहा-

एक्टर-निर्माता दिव्या खोसला कुमार ने कहा, "मुझे लगता है कि माता-पिता को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री को लोगों द्वारा शाप दिया जा रहा है, जो सही नहीं है। माता-पिता को भी उनकी ज़िम्मेदारी समझने का कर्तव्य है।

फिल्म 'पद्मावत' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीते अभिनेता शाहिद कपूर ने भी बाल बलात्कारियों को मौत की सजा देने के लिए केंद्र सरकार के कदम का भी स्वागत करते हुए कहा कि गलत मानसिकता वालों के लिए कठोर दंड की आवश्यकता होता जो ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। उनके लिए एक उदाहरण के रूप में कुछ मजबूत रखना महत्वपूर्ण है। मुझे बहुत खुशी है कि इस मुद्दे को उठाया गया है।

A very harsh punishment is required to create a certain mindset in the people who even think of such horrifying crime. It is important to put something very strong as an example for them: Shahid Kapoor on the ordinance to amend POCSO act. pic.twitter.com/tr9HRmb5U6 — ANI (@ANI) April 21, 2018

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने भी केंद्र के कदम की प्रशंसा की और कहा, मुझे लगता है कि यह (पॉक्सो अधिनियम का अध्यादेश) एक अच्छा कदम है। ऐसे लोग जो इस तरह के भयानक अपराध करते हैं उन्हें सबसे कठिन तरीके से दंडित किया जाना चाहिए। अपराध ही इतना क्रूर है।

I think it is a good step. People who do such horrifying crime should be punished in the harshest way possible: Shilpa Shetty on the ordinance to amend POCSO act. pic.twitter.com/jllcjjaMKI — ANI (@ANI) April 21, 2018

This step is really good. I cannot sleep at night when I hear about such cases. I don't know what is happening in our country. This is not our India: Simi Garewal on the ordinance to amend POCSO act. (21.4.2018) pic.twitter.com/D812saK7Ma — ANI (@ANI) April 21, 2018

Really glad that such a strong punishment would be given to such people. I am really happy that it has finally happened. I feel angry whenever I hear about such cases: Kriti Sanon on the ordinance to amend POCSO act. pic.twitter.com/8QoJaQFkeQ — ANI (@ANI) April 21, 2018

बता दें कि इससे पहले जम्मू-कश्मीर के कठुआ गांव में आठ साल की बच्ची के साथ गैंगरेप केस पर बॉलीवुड सेलेब्स जम कर निंदा की थीष इस घटना के खिलाफ सोशल मीडिया पर बॉलीवुड सेलेब्स ने एक कैपेंन शुरु किया था। इस कैंपेन में फिल्मी सितारे कठुआ मामले पर विरोध भरे पोस्टर के साथ अपनी तस्वीरें शेयर कर किए थे। पोस्टर्स पर लिखा था I am Hindustan. I am Ashamed'#JusticeForOurChild

बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार के दोषियों को मौत की सजा देने की इजाजत देने वाले एक अध्यादेश को आज मंजूरी दी। गौरतलब है कि कई नेताओं ने इस नृशंस अपराध के लिए मौत की सजा दिए जाने की हिमायत की थी, जिसके बाद कैबिनेट ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो एक्ट में संशोधन करने का फैसला किया।