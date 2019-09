बॉलीवुड मसाला: पढ़ें बॉलीवुड की 10 बड़ी खबरें और गॉसिप

1- KBC 11: रामायण से जुड़े सवाल पर ट्रोल होने के बाद सोनाक्षी सिन्हा ने दिया ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब, ट्वीट कर लिखी ये बात

केबीसी 11 के सेट पर संजीवनी बूटी से जुड़े एक सवाल का जवाब न पता होने के कारण सोशल मीडिया पर ट्रोल हुईं बॉलीवुड एकट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने अब जवाब दिया है। उन्होंने ट्विटर के जरिए से ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब देते हुए एक ट्वीट किया है। मालूम हो कि केबीसी के सेट पर सवाल पूछा गया था कि रामायण में हनुमान जी किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे। इसका जवाब जानने के लिए सोनाक्षी सिन्हा को लाइफलाइन लेनी पड़ गई थी।

2- ऋतिक रोशन की बहन सुनैना ने किया ब्वॉयफ्रेंड रुहेल अमीन से ब्रेकअप, सामने आई वजह

पिछले कुछ दिनों से रोशन परिवार मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। वजह है ऋतिक रोशन की बहन सुनैना रोशन। दरअसल, पिछले दिनों खबर आई थी कि सुनैना रोशन एक दिल्ली स्थित मुस्लिम लड़के रुहेल अमीन के साथ रिलेशनशिप में हैं जिसे रोशन परिवार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।

3- KBC 20 september show: बाड़मेर की रूमा ने इन सवालों जवाब देकर जीते 12.5 लाख

देश के मशहूर टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) में 20 सितंबर को प्रशारित हुए 25वें एपिसोड में राजस्थान के बाड़मेर जिले से रूमी नाम की महिला पहुंची। उनका साथ देने के लिए यहां अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा भी मौजूद रहीं। रूमी महिलाओं को कढ़ाई बुनाई के बारे में महिलाओं को ट्रेनिंग देती हैं। वह बाड़मेर में अब तक 22 हजार महिलाओं को कढ़ाई बुनाई का काम सिखा चुकी हैं और उन्हें जीवन में अपने दम पर आगे बढ़ने का हौसला दे रही हैं। रूमा का काम बाड़मेर हैंडीक्राफ्ट के तौर पर अब जाना जा रहा है। केबीसी खेल के दौरान ही सोनाक्षी सिन्हा ने उनसे वादा किया वह उनके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनेंगी।

4- आमिर खान ने 'लाल सिंह चड्ढा' की को-स्टार करीना कपूर को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं!

सुपरस्टार आमिर खान जल्द करीना कपूर के साथ अपनी आगामी फिल्म 'लाल सिंह चड्डा' की शूटिंग शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आमिर की यह फिल्म हॉलीवुड क्लासिक फॉरेस्ट गंप की आधिकारिक रीमेक है। आज दिन की शुरुआत में, अभिनेता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी को-स्टार करीना कपूर को जन्मदिन की शुभकामना देते हुए एक खूबसूरत संदेश लिखा है। अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा,"Dear Kareena, wishing you many happy returns of this day. May you always be happy and smiling. Love"

5- ऑस्कर के लिये भारत ने भेजा फिल्म 'गली बॉय' का नाम

अभिनेता रणवीर सिंह की मुख्य भूमिका वाली जोया अख्तर की फिल्म 'गली बॉय को 92वें अकादमी पुरस्कार में अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म वर्ग में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चयनित किया गया है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया (एफएफआई) ने शनिवार को इसकी घोषणा की।

6- क्या दयाबेन कर रही हैं ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में वापसी? जेठलाल ने दर्शकों को दिया इशारा

टीवी का सबसे पॉपुलर शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ की टीआरपी में तब से गिरावट देखने को मिल रही है जब से दयाबेन शो छोड़कर गई हैं। दयाबेन यानी दिशा वकानी, प्रेग्नेंसी के चलते शो को बीच में छोड़कर गई थीं। लेकिन अब उन्हें दो साल हो गए हैं जब से वे शो का हिस्सा नहीं बनी हैं। बीच में खबर आई थीं कि दिशा वकानी शो में वापसी कर सकती हैं लेकिन मेकर्स ने दयाबेन के किरदार को लेकर कोई खुलासा नहीं किया था। अभी तक इनके किरदार को लेकर बाजार में चर्चाएं हैं। इस किरदार पर कौन खरा उतरता है ये कहना मुश्किल हैं।

7- इस फिल्म में बिना अनिल कपूर के काम नहीं करेंगे सलमान खान, बताई चौंकाने वाली वजह

बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान ने 'नो इंट्री' के सीक्वल में अनिल कपूर के बिना काम करने से इंकार कर दिया है। बॉलीवुड फिल्मकार बोनी कपूर अपनी सुपरहिट फिल्म ‘नो इंट्री’ का सीक्वल बनाने जा रहे हैं। सलमान इन दिनों फिल्म ‘दबंग 3’ में काम कर रहे हैं। सलमान का शेड़्यूल काफी व्यस्त है और उनकी कई फिल्में पाइपलाइन में हैं।

8- रणवीर सिंह ने शेयर की दीपिका पादुकोण संग अपनी रोमांटिक फोटो, सोशल मीडिया पर हो रही वायरल

रणवीर सिंह अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण के लिए अपने प्यार का इजहार करने से कभी नहीं कतराते हैं। शुक्रवार को अभिनेता ने यहां आयोजित एक पुरस्कार समारोह की अपनी और दीपिका की एक रोमांटिक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर साझा की।

9- ‘खलनायक’ के सीक्वल में नजर आ सकते हैं टाइगर श्राफ!

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्राफ सुपरहिट फिल्म ‘खलनायक’ के सीक्वल में काम करते नजर आ सकते हैं। बॉलीवुड में चर्चा है कि संजय दत्त, साल 1993 में प्रदर्शित अपनी सुपरहिट फिल्म खलनायक का सीक्वल बनाने जा रहे हैं। सुभाष घई निर्देशित खलनायक में संजय दत्त के अलावा जैकी श्राफ और माधुरी दीक्षित ने मुख्य भूमिकायें निभायी थी। बताया जा रहा है कि 'खलनायक' के सीक्वल में टाइगर को कास्ट किया जा सकता है।

10- अपनी ही फिल्म ‘दबंग 3’ के लिए बने सलमान खान डायलॉग राइटर, हुआ खुलासा

बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म ‘दबंग 3’ के लिये डायलॉग राइटर बन गये हैं। सलमान खान इन दिनों फिल्म ‘दबंग 3’ में काम कर रहे हैं। प्रभुदेवा के निर्देशन में बन रही ‘दबंग 3’ में सलमान एक बार फिर चुलबुल पांडे के किरदार में नजर आएंगे।