बॉलीवुड मसाला: पढ़ें बॉलीवुड की 10 बड़ी खबरें और गॉसिप

1- Taimur को पापा Saif के पास अकेला छोड़ इसलिए मुंबई लौटीं Kareena Kapoor Khan, 12 घंटे में करेंगी लंदन वापसी

हाल ही में करीना कपूर खान अपने पति सैफ अली खान (Saif Ali Khan) और बेटे तैमूर अली खान (Taimur Ali Khan) के साथ लंदन (London) हॉलिडे मनाने गई थीं। लेकिन डांस इंडिया डांस की शूटिंग पूरी करने के लिए वे आज मुंबई लौटी हैं।

2- Hrithik Roshan की बहन के बचाव में आईं Sussanne Khan, सोशल मीडिया पर लिखी ये बात

अभिनेता ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) की बहन सुनैना रोशन (Sunaina Roshan) के साथ इस वक्त चल रहे पारिवारिक तनावों के बीच अब ऋतिक की पूर्व पत्नी सुजैन खान (Sussanne Khan) उनके बचाव में सामने आईं हैं।

3- Bharat Box Office Collection: रिलीज के 14 दिनों में सलमान खान की फिल्म ‘भारत’ ने कमाए इतने करोड़, जानकर उड़ जाएंगे होश!

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Salman Khan) और कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) स्टारर फिल्म ‘भारत’ (Bharat) ने रिलीज के केवल चार दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ की कमाई की थी। जोकि अब 14 दिनों में 200 करोड़ हो चुकी है।

4- kshay Kumar और Raveena Tandon का गाना Tip Tip Barsa Paani किया जा रहा रीक्रिएट, सोशल मीडिया पर वायरल

बॉलीवुड फिल्म मोहरा में अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और रवीना टंडन (Raveena Tandon) ने एक सुपरहिट गाना दिया था। टिप-टिप बरसा पानी.. (Tip Tip Barsa Paani) जिसे अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म ‘सूर्यवंशी’ (Sooryavanshi) में रीक्रिएट किया जा रहा है।

5- इस रिएलिटी शो में Kareena Kapoor Khan ने किया धमाकेदार डांस, वीडियो Viral

हाल ही में करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) ने ‘डांस इंडिया डांस बैटल ऑफ द चैंपियंस’ (Dance India Dance Battle Of The Champions) के स्टेज पर अपनी फिल्म के एक गाने को रीक्रिएट किया। फिल्म ‘जब वी मेट’ (Jab We Met) के आइकॉनिक सॉन्ग ‘मौजा ही मौजा’ पर करीना कपूर खान ने डांस किया। इस दौरान उनके साथ स्टेज पर रैपर रफ्तार और डांसर बॉस्को मार्टिस भी मौजूद रहे।

6- 'लस्ट स्टोरीज' में अपने रोल को लेकर कियारा ने ऐसे मनाया था अपने पापा को

शाहिद कपूर और कियारा अडवाणी स्टारर 'कबीर सिंह' इस शुक्रवार को रिलीज हो रही है। फिल्म के ट्रेलर और गानों को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। हाल ही में कियारा से लाइव हिन्दुस्तान की एंटरटेनमेंट संवाददाता सुष्मिता सेमवाल ने खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने फिल्म और अपने किरदार को लेकर कई दिलचस्प बातें बताईं।

7- CM योगी-मोहन भागवत के खिलाफ कमेंट कर बुरी फंसीं सिंगर हार्ड कौर, देशद्रोह का मामला दर्ज

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर सिंगर हार्ड कौर के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। 39 वर्षीय सिंगर हार्ड कौर ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर अलग-अलग पोस्ट में सीएम योगी और मोहन भागवत के खिलाफ टिप्पणी की की थी।

8- मां बनने के बाद और भी हसीन द‍िखने लगी हैं 'अनीता भाभी', गवाह बनी लेटेस्ट तस्वीरें

सीरियल भाभी जी घर पर है में गोरी मेम का किरदार अदा करने वाली सौम्या टंडन ने हाल ही में एक फोटोशूट करवाया है। अपने नए फोटोशूट में सौम्या टंडन रेड गाउन में कमाल लग रही हैं। सौम्या टंडन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर इस फोटो को शेयर किया है।

9- एक फ्रेम में दिखा बच्चन परिवार,अभिषेक बच्चन-ऐश्वर्या राय के साथ कुछ ऐसे इन्जॉव कर रही हैं भांजी नव्या नवेली

अमिताभ बच्चन की नात‍िन नव्या नवेली ने अपने इंस्टाग्राम से एक फोटो शेयर की है,जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। नव्या की इस वायरल फोटो में ऐश्वर्या और अभिषेक और उनकी बेटी आराध्या नजर आ रही है। आपको बता दें कि नव्या द्वारा शेयर की गई यह फोटो डिनर पार्टी की है, जिसमें इन तीनों के साथ घर के बाकी लोग खाने के मजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।

10- Arjun Patiala Trailer: एक्शन-कॉमेडी-ड्रामा से भरपूर है कृति सेनन और दिलजीत दोसांझ की फिल्म का ट्रेलर

दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh), कृति सेनन (Kriti Sanon ) और वरुण शर्मा (Varun Sharma) की फिल्म कॉमेडी 'अर्जुन पटियाला' (Arjun Patiala) का ट्रेलर सामने आ गया है। ट्रेलर देखते ही आपकी हंसी छूट जाएगी। आपको बता दें कि फिल्म के पोस्टर्स की तरह ही इसका ट्रेलर भी बड़ा ही मजेदार है। फिल्म के ट्रेलर की तो ये कॉमेडी से भरपूर है। फिल्म में मौजूद हर स्टार अपने किरदार में बखूबी जंच रहा है।