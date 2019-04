लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज, बॉलीवुड सेलेब्स ने की ये अपील

लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान शुरु हो चुका है। इसी बीच बॉलीवुड के कई कलाकारों ने लोगों से वोट करने की अपील की है।ये स्टार्स सोशल मीडिया पर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

दिया मिर्जा ने एक वीडियो शेयर कर कहा, 'नमस्कार मैं दीया मिर्जा हूं और मैं आप लोगों से ये निवेदन करती हूं कि आप लोग लोकतांत्रिक प्रणाली से होने वाली लोकसभा चुनाव में मतदान करें। मैं प्यार, शांति, बराबरी, अवसरों, इंसानियत और पर्यावरण सुरक्षा के लिए वोट देने वाली हूं।'

Let’s all come forth and exercise our democratic right to vote 🙏🏻🇮🇳 #JaiHind #VoteIndia pic.twitter.com/DHXEK2JUIJ

— Dia Mirza (@deespeak) April 9, 2019



कोएना मित्रा ने ट्वीट कर लिखा है, '26/11 याद करना और जमकर वोट देना। आतंकवाद और भ्रष्टाचार के विरुद्ध मतदान करें। विकास और राष्ट्रवाद के लिए मतदान करें। आपको शुभकामनाएं। वंशवाद मुक्त भारत।'

26/11 ....... yaad karna.

Aur Jamke vote dena.



Vote AGAINST Terrorism and Corruption!

Vote for Development and Nationalism.



Good luck India. #DynastyMuktBharat #ModiOnceMore

— Koena Mitra (@koenamitra) April 10, 2019

'बदला' को लेकर अमिताभ बच्चन ने ली 'चुटकी', तो शाहरुख खान भी नहीं रहे पीछे

'दबंग 3' की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर मूर्ति डैमेज करने का लगा आरोप, ASI जारी की नोटिस

वहीं रणवीर शोरे ने लिखा, 'दोस्तों चुनाव सिर पर है और मैंने देखा है कि बहुत सारे कलाकार देश की जनता को सोच समझकर वोट देने के लिए कह रहे हैं लेकिन साथ साथ क्या सोचना चाहिए।'