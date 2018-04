कठुआ रेप केस: अक्षय, प्रियंका समेत भड़के बॉलीवुड स्टार्स, सबने कहा- तुरंत हो इंसाफ

जम्मू कश्मीर का बेहद दिल दहला देने वाला मामला कठुआ रेप कांड एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। इस घटना से ना सिर्फ आम लोग का गुस्सा फूटा है बल्कि कई स्टार्स ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी भड़ास निकाली है।

हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने हमेशा की तरह इस मामले में नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा समाज के नाम पर हम फिर फेल हो गए। इस केस में जैसे-जैसे सनसनीखेज़ खुलासे सामने आ रहे हैं, कोई ​कैसे आपे में रह सकता है। उसका मासूम चेहरा मेरी नजरों से हट नहीं रहा है। इंसाफ तुरंत और कठोर होना चाहिए।

वहीं प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि आसिफा की तरह ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनकी राजनीति और धर्म के नाम पर बलि दी जाएगी। हमारे जागने से पहने ना जाने कितने बच्चे होंगे जिन्हें ऐसे अपराधों का सामना करना पड़ा होगा। यह समय है तुरंत कार्रवाई करने का। उस बच्ची और मानवता के लिए यह हमारा फर्ज़ बनता है।

जावेद अख्तर ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि कौन सी आसिफा ? वह एक बकरेवाले की 8 साल की बच्ची थी। बकरेवाले कौन हैं? यह एक बंजारा जाति है, जिसने जब कारगिल में घुसपैठिये देखे तो तुरंत आर्मी को सूचना दी। अब जो लोग बलात्कारियों के बचाव में खड़े हो रहे हैं, वो लोग कौन हैं? अब इस जवाब को देने की बारी आपकी है।

इसके अलावा कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया के जरिए इस घटना का विरोध किया है और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है।

How many more children like baby Asifa will be sacrificed at the intersect of religion & politics? How many more children will have to suffer unimaginable crimes before we wake up? I’m disgusted. It’s time for swift action. We owe it to Asifa and to humanity. #justiceforAsifa. — PRIYANKA (@priyankachopra) April 12, 2018

Yet again we've failed as a society. Can't think straight as more chilling details on little Asifa's case emerge...her innocent face refuses to leave me. Justice must be served, hard and fast! https://t.co/xrW5RVffLe — Akshay Kumar (@akshaykumar) April 12, 2018

Does it have 2 b ur own daughter fr u 2 understand? She could’ve been mine. I feel angry as a man, father & a citizen fr failing Asifa. I m sorry my child v didn’t make this country safe enough fr U. I’ll fight fr justice at least fr future kids like u. V mourn u & won’t forget u — Kamal Haasan (@ikamalhaasan) April 13, 2018

Ashamed appalled and disgusted by fake nationals and fake Hindus. I cannot believe this is happening in my country. https://t.co/V8tKoo6viX — Sonam Kapoor (@sonamakapoor) April 12, 2018