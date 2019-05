'83' टीम के साथ काम करेंगे संगीतकार प्रीतम, खुशी में डूबे रणवीर सिंह ने ऐसे किया खुलासा

बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा नामों में से एक, संगीतकार प्रीतम अब ’83 में शामिल हो गए और फ़िल्म के मुख्य अभिनेता रणवीर सिंह ने निर्देशक के साथ एक तस्वीर के जरिये संगीत सेंसेशन का स्वागत किया है। अभिनेता रणवीर सिंह “प्रीतमदा” के काम के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और ऐसा लगता है कि अभिनेता हमेशा प्रीतम के साथ सहयोग करना चाहते थे और अब उनकी आगामी फिल्म ’83 में उनकी यह इच्छा आख़िरकार पूरी हो गयी है।

Pritamda, it's an honour to be collaborating with you on '83. Let's make an anthem! Let's make it iconic!