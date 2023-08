इन 9 बॉलीवुड सॉन्ग्स को सुनकर चकराया लोगों का दिमाग, सही लिरिक्स के लिए करना पड़ा Google

ऐप पर पढ़ें

बॉलीवुड ने एक ओर जहां कई बेहतरीन और धमाकेदार फिल्में दी हैं, तो दूसरी ओर हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री भी काफी तगड़ी है। हमारी फिल्मों में हर तरह और हर मूड के लिए म्यूजिक है, जिसे दर्शक एन्जॉय करते हैं। कुछ सॉन्ग्स जहां हिट हो जाते हैं तो कुछ पिट जाते हैं। लेकिन कुछ गाने ऐसे भी होते हैं, जिन्हें सुनकर दिमाग ही चकरा जाता है। वहीं कई बार तो गानों के बोल समझने के लिए उसके लिरिक्स तक गूगल करने पड़ते हैं। एक नजर ऐसे ही 9 बॉलीवुड गानों पर जिन्हों लोगों ने खूब गलत गाया है।

फिल्म: पार्टनर

सॉन्ग टाइटल: सोनी के नखरे

सही लिरिक्स: ओ कैंदी पंप अप द जेम और कैंदी जाने जाना... (Oh Keindie Pump Up The Jame Oh Keinde)

फिल्म पार्टनर के इस गाने में गोविंदा के साथ ही कटरीना कैफ और सलमान खान नजर आए थे। इस गाने को दर्शकों ने काफी एन्जॉय किया था लेकिन आज भी कई लोग इसके लिरिक्स गलत गाते हैं। अधिकतर लोग इसे' ओ कैंदी पौं पौं पौं पौं,आ जाने जाना' गाते हैं।

फिल्म: तनु वेड्स मनु रिटर्न्स

सॉन्ग टाइटल: बन्नो

सही लिरिक्स: बन्नो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी (Banno tera swagger laage sexy)

फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में कंगना रनौत और आर माधवन प्रमुख किरदारों में थे और फिल्म को दर्शकों ने पसंद किया था। लेकिन फिल्म के गाने 'बन्नो'को अधिकतर लोग 'बन्नो तेरा स्वेटर लागे सेक्सी' गाते थे और हो सकता है कि अब भी कई लोग गलत ही गाते हो।

फिल्म: अजब प्रेम की गजब कहानी

सॉन्ग टाइटल: तेरा होने लगा हूं...

सही लिरिक्स: शाइनिंग इन द सेटिंग सन लाइक ए पर्ल अप ऑन द ओशन, कम एंड फील मे... (Shinin' in the settin' sun like a pearl up on the ocean, come and feel me)

फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी के गाने 'तेरा होना लगा हूं'को आतिफ असलम ने आवाज दी है और इसे आज भी लोग पसंद करते हैं। इस गाने में थोड़ी सी इंग्लिश भी इस्तेमाल है, जिसे अधिकतर लोग गलत और अपने ही अंदाज में गाते हैं।

फिल्म: मैंने प्यार क्यों किया

सॉन्ग टाइटल: जस्ट चिल

सही लिरिक्स: जस्ट चिल, जस्ट चिल (Just chill, chill, just chill)

फिल्म मैंने प्यार क्यों किया का गाना जस्ट चिल खूब हिट हुआ था। गाने में कटरीना कैफ, सोहेल खान और सलमान खान नजर आए थे। इस गाने को शुरुआत में कई लोग 'जस्ट चियों जस्ट चियों' गाते थे। हालांकि जल्दी ही सभी को समझ आगया कि सही लिरिक्स जस्ट चिल है।

फिल्म: कल हो न हो

सॉन्ग टाइटल: प्रिटी वुमान

सही लिरिक्स: प्रिटी वुमान (Pretty Woman)

शाहरुख खान की बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म कल हो न हो का गाना प्रिटी वुमान आज भी कई मौकों पर लोगों की जुबां पर रहता है। इस गाने को भी शुरुआत में काफी लोग गलत ही गाते थे, लेकिन टाइटल पर ही नाम होने से जल्दी ही लोगों को सही समझ आ गया। फिल्म में शाहरुख के साथ ही प्रीति जिंटा और सैफ अली खान अहम किरदारों में थे।

फिल्म:कोई मिल गया

सॉन्ग टाइटल: इट्स मैजिक

सही लिरिक्स:इट्स मैजिक, इट्स मैजिक, आहेव गॉट दा वाइब यू नीड (It’s magic it’s magic, i’ve got the vibe that you need)

फिल्म कोई मिल गया को हाल ही में कुछ सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज किया गया।फिल्म रिलीज के वक्त सुपरहिट साबित हुई थी और दर्शकों ने इसे काफी पसंद किया था। फिल्म के गाने इट्स मैजिक में एक लाइन थी, जिसे अक्सर लोग गलत ही गाते थे। सही लाइन थी- It’s magic it’s magic, i’ve got the vibe that you need. हालांकि लोग इसे कुछ भी गाते थे। फिल्म में ऋतिक के साथ प्रीति जिंटा लीड रोल में थीं।

फिल्म: ब्लू

सॉन्ग टाइटल: चिगी विगी

सही लिरिक्स: आई वाना चिगी विगी विद यू बॉय.. (I wanana chiggy-wiggy with you, boy)

अक्षय कुमार, जायद खान, संजय दत्त की फिल्म ब्लू में काइली मिनोग ने एक गाने में कैमियो किया था। इस गाने के बोल- चिगी विगी थे। हालांकि इस गाने में इंग्लिश का काफी इस्तेमाल था और ऐसे में देसी लोग अधिकतर गलत ही गाते थे। लेकिन मेन लाइन को ही अधिकतर लोग गलत गाते थे, जबकि सही लाइन थी- आई वाना चिगी विगी विद यू बॉय।

फिल्म: लव आजकल

सॉन्ग टाइटल: ट्विस्ट

सही लिरिक्स: रन द ट्रैक, रन द ट्रैक.. रन द ट्रैक नो मैटर लेट देम से... (Run the track run the track, Run the track no matter let'em say)

फिल्म लव आजकल में सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण ने सभी का दिल जीता था। इस फिल्म के गाने भी हिट हुए थे, जिस में ट्विस्ट भी शामिल था। इस गाने की शुरुआत इंग्लिश से थी, जिसके सही बोल थे- रन द ट्रैक, रन द ट्रैक.. रन द ट्रैक नो मैटर लेट देम से...। हालांकि अब इसे लोगों ने क्या क्या गाया है, वो तो बताना भी मुश्किल है।