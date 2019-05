मसूद अजहर के ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने के बाद बॉलीवुड भी हुआ खुश, इन सितारों ने ऐसे जताई खुशी

पुलवामा आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को आखिरकार संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकवादी घोषित कर ही दिया। भारत को आतंकवाद के मोर्चे पर बड़ी कूटनीतिक कामयाबी मिली है, जो हर भारतीयों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इस बड़ी खबर पर आम आदमी से लेकर पीएम मोदी ने भी खुशी जाहिर की है। ऐसे खास मौके पर बॉलीवुड भी कैसे अछूता रहे। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर और एक्ट्रेस कोइना मित्रा ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए रिएक्शन दिया है।

अनुपम खेर ने इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए ट्विटर पर लिखा- 'यूएन के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक. आतंकवाद के खिलाफ इस बड़ी कूटनीतिक जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य सभी को बधाई। ये आतंक के खिलाफ़ एक बड़ी जीत है। और ये जीत ना सिर्फ भारत की है बल्कि पूरी दुनिया की है।'

खास वीडियो शेयर कर ऋतिक रोशन-सुजैन खान ने मनाया बेटे का जन्मदिन

Surgical Strike via @UN!!!! Congratulations Prime Minister @narendramodi, and everybody else involved for this big diplomatic victory against terrorism. This is a great achievement. Not only for India. But for the entire world. #MasoodAzhar pic.twitter.com/f0zkcz0mXj

— Anupam Kher (@AnupamPKher) May 1, 2019

इतना ही नहीं अनुपम खेर ने अकबरुद्धीन के एक ट्वीट को रीट्वीट रीट्वीट करते हुए लिखा, 'ये बहुत बड़ी बात है। जय हो और जय हिंद।

This is HUGE. Jai Ho and Jai Hind.🙏🇮🇳 https://t.co/WNi5kkC5LF — Anupam Kher (@AnupamPKher) May 1, 2019

अनुपम खेर की इस बात को हर कोई तारीफ कर रहा है। अनुपम खेर के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस कोइना मित्रा 14 फरवरी को हुए पुलवामा हमले को याद करते हुए, मसूद अज़हर को ग्लोबल आतंकी घोषित किये जाने पर खुशी जाहिर की।

आमिर खान का श्रमदान वीडियो देखने के बाद भड़के यूजर्स ने कह दी ऐसी बात, जानिए वजह

कोइना मित्रा ट्विट कर लिखा- '14 फरवरी 2019 को जैश-ए-मोहम्मद ने पुलवामा में हमला किया था, इसके बाद 300 जैश आतंकी और पुलवामा हमले का मास्टरमाइंट मारे गए। यूएन द्वार मसूद अजहर को दो ही महीने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया। धन्यवाद पीएम मोदी जी।'

Pulwama attack happened on 14th feb 2019 by Jaish-e-Mohammed, 300 JEM terrorists killed, Handler and mastermind of Pulwama both dead, #MasoodAzhar

Has been declared a Global Terrorist by UNSC. Just in two months!! Thank you @narendramodi ji. #NewIndia #ModiHaiTohMumkinHai — Koena Mitra (@koenamitra) May 1, 2019

परेश रावल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।

This is what a strong and decisive political will about @narendramodi .RESPECT. pic.twitter.com/S2Y1qKG5KZ — Chowkidar Paresh Rawal (@SirPareshRawal) May 1, 2019

Malaika Arora ने जाहिर किया Arjun के लिए प्यार, कुछ इस अंदाज में दिखीं