RIP Khayyam: बॉलीवुड सितारों ने दी संगीतकार खय्याम को भावभिनी श्रध्दाजंली

मशहूर संगीतकार खय्याम (Khayyam) का सोमवार को मुंबई के सुजॉय अस्पताल अंतिम सांस ली। 92 वर्षीय संगीतकार के मौत की वजह कार्डिएक अरेस्ट बताई जा रही है। मशहूर संगीतकार के निधन से फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) से लेकर स्वर कोकिला लता मंगेशकर लेकर बॉलीवुड के अन्य सितारों ने उन्हें सोशल मीडिया पर भावभिनी श्रध्दाजंली दे रहे हैं।

आपको बता दे कि खय्याम जी के अंतिम दर्शन की शुरुआत दक्षिणा पार्क सोसायटी में स्थित उनके घर पर सुबह 10 बजे शुरू हो गई है, जबकि उनका अंतिम संस्कार शाम 4 बजे के करीब किया जाएगा।

खय्याम के निधन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, कुछ सबसे यादगार कंपोजीशन्स जिन्हें हमेशा याद किया जाएगा, उनके लिए खय्याम साहब का भारत हमेशा आभारी रहेगा। नए कलाकारों के प्रति मानवीय बर्ताव के लिए भी उन्हें याद किया जाएगा। उनका निधन बहुत दुखद है।

India will remain grateful to Khayyam Sahab for giving us some of the most memorable compositions, which will be remembered forever. He will also be remembered for his humanitarian gestures to support upcoming artists. His demise is extremely saddening.

लेखक जावेद अख्तर ने भी ट्वीट करके शोक व्यक्त किया और लिखा, 'महान संगीतकार खय्याम साहब गुजर गए। उन्होंने कई एवरग्रीन क्रिएशन्स दी हैं, लेकिन एक जो उन्हें अमर बना देती है वो है, "वो सुबह कभी तो आएगी।

Khayyam saheb the great music director has passed away . He has given many all time great song but to make him immortal only one was enough “ voh subah kabhi to aayehi “

लता मंगेशकर ने लिखा कि खय्याम साहब मुझे छोटी बहन मानते थे और मेरे लिए खास अपनी पसंद के गाने बनाते थे।

Aisi na jaane kitni baatein yaad aarahi hai, wo gaane wo recordings yaad aarahi hain.Aisa sangeetkar shayad phir kabhi na hoga. Main unko aur unke sangeet ko vandan karti hun.

एक्टर ऋषि कपूर ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, "रेस्ट इन पीस। खय्याम साहब।

RIP. Khayyam sahab.

सिंगर हर्षदीप कौर ने लिखा, 'आपका लेजेंडरी म्यूजिक हमेशा जिंदा रहेगा. आपकी आत्मा को शांति मिले ख्य्याम साहब

Your legendary music will always live on! Rest in peace #Khayyam Saab 🙏🏼 pic.twitter.com/OuZZ5YdWfq

अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट करते हुए संगीतकार खय्याम भावभिनी श्रध्दाजंली दी है।

T 3262 - .. a legend in music .. a soft spoken amiable soul .. one that contributed to several films and some of the more important ones of mine .. passes away .. KHAYAM sahib .. for all the memorable music he conducted and produced .. prayers condolences ☘️🌿

आयुष्मान खुराना ने लिखा, खय्याम साहब की आत्मा का शांति मिले।

RIP Khayyam saab. 🙏🏻

सिंगर सलीम मर्चेंट ने खय्याम के निधन पर दुख जताते हुए लिखा, 'लेजेंड खय्याम साबह का निधन हो गया। म्यूजिक और फिल्मी दुनिया के लिए ये एक बड़ा नुकसान। अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे।

The Legend Khayyam saab passed away this eve at 9.28 pm. What a huge loss to the Music & Film world. I was by his side all day today with @TalatAziz2 bhai & Bina Aziz. May Allah bless his Soul. Inna Lillahi wa inna ilayhi raji'un🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/XWDkI3L7Aw

सिंगर और म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने लिखा, 'ऐसा महसूस हुआ कि म्यूजिक का एक बड़ा नुकसान हुआ है। जब भी हम मिले आपके म्यूजिक और आपके कोमल बर्ताव के लिए शुक्रिया। काश मैं आपसे और ज्यादा मिल पाता, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं आपसे मिलकर आपका शुक्रिया कर पाया हूं।

Feels like music lost a note today. #Khayyam Saab, thank you for your music and for your kindness each time we met. Wish it could have been more often, but I'm glad I was able to thank you in person for the… https://t.co/2uILVc97dx

