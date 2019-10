महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019: नतीजों को लेकर बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने पीएम मोदी-देवेंद्र फड़णवीस को दी एडवांस में बधाई

Assembly Elections Results 2019: महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को हुए विधानसभा चुनाव के लिए आज मतों की गणना सुबह आठ से बजे शुरू हो गई। अधिकारियों ने बताया कि 288 विधानसभा क्षेत्रों के लिए राज्य के 269 स्थानों पर मतगणना हो रही है। सोमवार (21 अक्टूबर) को 61.13 प्रतिशत मतदान हुआ था। अभी तक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सभी सीटों के रुझान आ गए हैं। इनमें से 174 सीटों पर बीजेपी-शिवसेना गठबंधन आगे चल रहा है। इनमें बीजेपी 110 और शिवसेना 74 सीटों पर आगे है। राज्य में दूसरे गठबंधन कांग्रेस 38 जबकि एनसीपी 49 सीटों पर आगे है। वहीं अब तक के आ रहे रुझानों में ये बात सामने आ रही है कि बीजेपी यहां ज्यादातर क्षेत्रों में लीड कर रही है। ऐसे में बीजेपी को नीतेजे घोषित होने से पहले ही जीत की बधाई मिल रही है। बधाई देने की लिस्ट में बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित का नाम शामिल है।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव: BJP और Congress गठबंधन का क्या है हाल,जानें

I Congratulate @Dev_Fadnavis @mlkhattar in advance for their victory with a huge margin in the #AssemblyElections2019. @narendramodi magic to continue. #LutyensMedia #UrbanNaxals #TukdeTukdeGang #AwardWapsigang #TheKhanmarketgang to hold condolence meeting today late eve.