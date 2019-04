नहीं रहे 'फौजी' में शाहरूख खान को लॉन्च करने वाले ये डायरेक्टर, किंग खान हुए इमोशनल

बॉलीवुड के फेमस फिल्म मेकर औऱ टीवी शो के प्रोड्यूसर शाहरुख खान को टेलीविजन शो फौजी में पेश करने वाले कर्नल राज कुमार कपूर का निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे। उनकी बेटी ऋतंभरा ने बुधवार को अपने पिता के निधन की पुष्टि की थी। कर्नल राज कुमार के निधन के बाद बॉलीवुड में शोक की लहर छा गई है।

कर्नल राज कुमार के निधन की खबर बेटी ऋतंभरा ने फेसबुक के जरिए दी। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार को दिल्ली में किया गया। ऋतंभरा ने अपनी पोस्ट में लिखा- 'मेरे पिता राज कुमार कपूर का बुधवार देर रात निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार दोपहर साढ़े तीन बजे किया गया।' वहीं फौजी मैग्जीन के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी कपूर के निधन की जानकारी दी गई।

The creator of FAUJI serial on Doordarshan, Raj Kumar Kapoor (Colonel), has left his earthly body to go on a brand new adventure. The cremation will take place at the Lodhi Road Crematorium at 3.30 pm today. Shraddhanjali. pic.twitter.com/qc1rxLUv7h

इस खबर के बाद कर्नल राज कुमार के निधन पर शोक जताते हुए बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। अपने पोस्ट में शाहरुख ने लिखा है कि मेरे फौजी का रोल देने वाले और फौजी के सेट पर सबसे ज्यादा लाड़-प्यार दिवंगत कर्नल राजकपूर द्वारा मिला। उन्होंने साल 1988 में टेलीविजन सीरीज 'फौजी' का निर्देशन किया था।

He loved me so much. Encouraged me. And today if I am used to being mollycoddled on sets it’s because of this man who made a ‘Fauji’ out of a boy, like his own. Will miss you Sir...always. May u find peace in ur new mission. pic.twitter.com/j6LKM2MJpV