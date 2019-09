पीएम मोदी के बर्थडे पर बॉलीवुड सेलेब्स ने कुछ इस अंदाज में दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानि 17 सितंबर को अपना 69वां जन्मदिन मना रहे हैं। पीएम मोदी के इस खास दिन पर सभी उन्हें बधाई दे रहे हैं। बॉलीवुड सेलेब्स ने भी पीएम को बर्थडे की शुभकामनाएं दी। अनुपम खेर-अनिल कपूर-परेश रावल से लेकर कई बॉलीवुड सितारों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी।

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्-

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। Happy Birthday @narendramodi

— Paresh Rawal (@SirPareshRawal) September 16, 2019

Happy Birthday Hon. Prime Minister @narendramodi ji. May God give you long and healthy life. May you continue to lead our nation for many many years to come. आदरणीय प्रधानमंत्री जी।आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी आपकी स्वस्थ एवं लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं।🙏🙏🇮🇳 pic.twitter.com/PYxMpuCOM6

— Anupam Kher (@AnupamPKher) September 17, 2019

Happy Birthday to our H'ble PM, Shri Narendra Modi ji! Looking forward to another inspiring year with more uplifting measures aimed at making our country the best it can be! @narendramodi @PMOIndia #HappyBdayPMModi pic.twitter.com/KIZI1BQJ7L

— Anil Kapoor (@AnilKapoor) September 17, 2019

Happy Birthday to Hon. PM Shri. @narendramodi ji My sincere gratitude for your continuous efforts for reformation and development of our great nation. May lord Ganesh bless you with a very long and healthy life.🇮🇳 🙏 pic.twitter.com/zJ04npDEW6

— Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) September 17, 2019

Happy birthday to our honourable Prime Minister @narendramodi ...May our great country grow from strength to strength with your guidance and love...Best wishes for a productive and peaceful year ahead....respectfully yours....

— Karan Johar (@karanjohar) September 17, 2019

Your selfless dedication & hard work towards the country is what inspires all of us !!! Hope you have an amazing year ahead & so does our country through you...Wishing you a very happy birthday @narendramodi ji...

— Arjun Kapoor (@arjunk26) September 17, 2019

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि॥



To the hardest worker in any room.

The man who has risen from amongst us,the man who speaks our thoughts,the man who reflects our strengths,the man who inspires a billion hearts #HappyBdayPMModi 🙏🏽🤗 pic.twitter.com/Zc2vysyt76

— Randeep Hooda (@RandeepHooda) September 17, 2019

Many many happy returns of the day to our beloved PM @narendramodi ji 🙏 Here’s a humble birthday wish from a proud Indian. Jai Hind 🇮🇳#HappyBdayPMModi #HappyBirthdayNarendraModi #HappyBirthdayPM #NarendraModiBirthday @PMOIndia pic.twitter.com/iICWIi1LRB

— Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) September 17, 2019

Wishing our Honourable Prime Minister shri @narendramodi ji a very Happy Birthday! Thank you for inspiring and leading us by example... I pray for your long and healthy life#happybirthdaynarendramodi #HappyBirthdayPM pic.twitter.com/OCZ7oqt6Pz

— Suniel Shetty (@SunielVShetty) September 17, 2019

पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल की बात की जाए तो ऐतिहासिक फैसलों की वजह से भी यह चर्चा में है। पीएम मोदी के बर्थडे को मनाने के लिए खास तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन से पहले सोमवार देर अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे।

अंतरराष्ट्रीय मंच की बात करें तो गैलप के एक सर्वे में उन्हें दुनिया के तीन सबसे बड़े नेताओं में से एक माना गया। ब्रिटेन की प्रतिष्ठित मैगजीन ‘ब्रिटिश हेराल्ड’ ने जून 2019 में उन्हें दुनिया का सबसे ताकतवर नेता घोषित किया। इस दौड़ में डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन जैसे दिग्गज शामिल थे। इसमें सबसे ज्यादा 20 फीसदी वोट मोदी को मिले।