Bharat: सलमान खान की फिल्म देखकर बॉलीवुड सेलेब्स ने दिए ये रिएक्शन्स

सलमान खान की फिल्म 'भारत' आज ईद के मौके पर रिलीज हो गई है। इस फिल्म को लेकर फैन्स में काफी उत्साह था और अभी तक फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स ही मिल रहा है। बता दें कि बुधवार को मुंबई में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी जिसमें कई बॉलीवुड सेलेब्स शामिल हुए थे। फिल्म देखने के बाद अब बॉलीवुड सेलेब्स के रिएक्शन्स भी सामने आ रहे हैं। पढ़ें सेलेब्स के रिएक्शन्स-

#Bharat is releasing worldwide today .. my best wishes to @BeingSalmanKhan bhai #katrinakaif @WhoSunilGrover paji @aliabbaszafar n the entire team of Bharat 🤗 go n watch with ur family 🙏

— Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) June 5, 2019

बता दें कि 'भारत' साउथ कोरियन फिल्म 'ओड टू माई फादर' पर आधारित है। फिल्म भारत में एक ऐसे आम इंसान की कहानी को दिखाया गया है, जो अपने जीवन में कई तरह के पड़ाव को पार करता है।