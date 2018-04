कठुआ गैंगरेप केस- इस कैंपेन के जरिए फिल्मी सितारों ने कहा- शर्मिंदा है भारत

जम्मू-कश्मीर के कठुआ गांव में आठ साल की बच्ची के साथ गैंगरेप केस पर बॉलीवुड सेलेब्स जम कर निंदा कर रहे हैं। इस मामले को लेकर हर क्षेत्र से लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं देकर जल्द ही न्याय की मांग की है।

कठुआ गैंगरेप केस: हेमा मालिनी ने तोड़ी चुप्पी, कहा- ऐसे मामले में...

इस घटना के खिलाफ सोशल मीडिया पर बॉलीवुड सेलेब्स ने एक कैपेंन शुरु कर दिया है। इस कैंपेन में फिल्मी सितारे कठुआ मामले पर विरोध भरे पोस्टर के साथ अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। पोस्टर्स पर लिखा है I am Hindustan. I am Ashamed'#JusticeForOurChild

आइए जानें कौन- कौन कैम्पेन में शामिल...

हाल ही में इस कैम्पेन में करीना कपूर खान शामिल हुईं। करीना के इस विचार अभिव्यक्ति पोस्टर को स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

I am Hindustan. I am Ashamed. #JusticeForOurChild 8 years old. Gangraped. Murdered. In ‘Devi’-sthaan temple. #Kathua pic.twitter.com/pzC8bVaAY4

I am Hindustan. I am Ashamed. #JusticeForOurChild #JusticeForAasifa

8 years old. Gangraped. Murdered.

In ‘Devi’-sthaan temple. #Kathua and lest we forget #unnao Shame on us! #BreakTheSilence #EndTheComplicity #ActNow pic.twitter.com/O8rABOrZq9