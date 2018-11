Deep-Veer Wedding: शादी के बंधन में बंधे दीपिका-रणवीर, बॉलीवुड हस्तियों ने दी बधाई

बॉलीवुड के फेमस कपल रणवीर-दीपिका एक-दूजे के संग शादी के बंधन में बंध चुके हैं। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने आज कोंकणी परम्परा का पालन करते हुए एक दूसरे से शादी की। सोशल मीडिया पर बॉलीवुड से लेकर फैंस इनकी शादी की बधाईयां दे रहे हैं। फिल्ममेकर करण जौहर ने उन्हें ट्विटर के जरिए बधाई दी है। इसके बाद मशहूर इंडियन डेरी ब्रैंड अमूल अपनी कॉमिक और चटपटी एडवरटाइजिंग स्टाइस इस कपल को बधाई दी है।

आपको बता दे कि रणवीर और दीपिका नहीं चाहते थे कि उनकी शादी की कोई भी फोटोज मीडिया में आए लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद इंटरनेट पर इनकी शादी की फोटोज और वीडियो लीक हो गई है। इंटरनेट पर अब ये फोटोज वायरल हो रही हैं।

अमूल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने एक फोटो शेयर करके लिखा है कि अमूल टॉपिकल: बॉलीवुड स्टार्स ने की शादी। इस फोटो में रणवीर और दीपिका को डेपिक्ट करते अमूल गर्ल और बॉय वरमाला पहनकर एक दूसरे को अमूल बटर ब्रेड खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। फोटो में लिखा गया है कि रणवीर अब सिंगल नहीं रहे। अमूल Deepik-tion of taste!"।

करण ने अपने रणवीर-दीपिका को बधाई देते हुए लिखा है कि रणवीर-दीपिका रीयल में काफी गॉर्जियस और खूबसूरत कपल हैं। इनकी नजर उतार लो...। बधाई हो...

Such a stunning gorgeous and beautiful couple!!!! Nazar utar lo! @deepikapadukone and @RanveerOfficial !! Badhai ho !!! Love you both!!! Here’s to a lifetime of love and joy!❤️❤️❤️❤️❤️

शादी की खबर को कन्फर्म करते हुए निम्रत कौर समेत अन्य लोगों ने ट्विटर पर बॉलीवुड के इस कपल को बधाई दी है।

Huge congratulations @deepikapadukone and @RanveerOfficial !! Here’s to the blissful ever after of every step you walk together... 🤵🏻♥️👰🏻