शीला दीक्षित के निधन पर बॉलीवुड सेलेब्स ने जताया दुख

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का शनिवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। दिल्ली को आधुनिक शहर की पहचान दिलाने वाली दीक्षित 81 वर्ष की थीं। दिल्ली में रिकॉर्ड 15 साल मुख्यमंत्री रहीं शीला दीक्षित को सुबह सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शीला दीक्षित के निधन पर बॉलीवुड हस्तियों ने भी शोक व्यक्त किया है।

लता मंगेशकर ने शीला दीक्षित के साथ गानों और कविताओं को लेकर अपनी बातचीत को याद करते हुए कहा, 'दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और सभी कला के रूपों की प्रशंसक एक महान महिला थी। हमने कभी राजनीति के मुद्दों पर बातचीत नहीं की लेकिन संगीत और कविताओं पर खूब चर्चा की। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। परिवार वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं।'

Was deeply saddened to hear about Sheila ji’s demise.

A remarkable woman, former CM of New Delhi and a keen admirer of all art forms. We never discussed politics but had long talks on music and poetry. May her soul rest in peace and heartfelt condolences to her family. — Lata Mangeshkar (@mangeshkarlata) July 20, 2019

भूमि पेडनेकर ने लिखा, 'एक महान नेता... परिवारवालों के प्रति मेरी संवेदनाएं। मैम आपको बहुत प्यार मिला। भगवान आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे।'

Loss of a great leader...You were really loved #ShielaDikshit ma’am.A huge loss to our country. You’ve really left behind a great legacy.May your soul rest in peace .My condolences to the family 🙏🏻🇮🇳 — bhumi pednekar (@bhumipednekar) July 20, 2019

निमरत कौर ने शीला दीक्षित को उत्कृष्ट महिला बताया।



उन्होंने कहा, 'मेरी संवेदनाएं और दिल से प्रार्थना। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उत्कृष्ट महिला, जिन्होंने एक उदाहरण पेश किया। आने वाली पीढ़ियों को उनके द्वारा किए गए कार्यों से प्रेरणा मिलेगी।'

Deepest condolences and heartfelt prayers on the passing of #SheilaDixit ji. A lady par excellence, someone who lead by example. An indispensable presence for generations to remember 🙏🏼 May her blessed soul rest in peace. — Nimrat Kaur (@NimratOfficial) July 20, 2019

दिल्ली में पले-बढ़े लोगों के लिए अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने शीला के निधन को व्यक्तिगत नुकसान बताया।

उन्होंने कहा, 'मेरे स्कूल और कॉलेज के समय दिल्ली का हरा रंग 300 प्रतिशत बढ़ा! एक महान नेता। मैम आपकी आत्मा को शांति मिले। परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं।'