बॉलीवुड पर पायरेसी की भी मार, 2022 में The Kashmir Files से लेकर हालिया रिलीज Liger भी लीक

बॉलीवुड का चार्म दिन प्रतिदिन दर्शकों के बीच घटता नजर आ रहा है। इसका खामियाजा एक्टर्स से ज्यादा मेकर्स को भुगतना पड़ रहा है। लॉकडाउन के बाद से ही दर्शकों का रूझान मसाला फिल्मों से ज्यादा लार्जर देन लाइफ कंसेप्ट पर बेस्ड फिल्मों की ओर देखने को मिल रहा है। यही नहीं बॉलीवुड बायकॉट जैसे ट्रेंड बॉलीवुड इंडस्ट्री की इकॉनमी को नुकसान पहुंचाने में काफी हद तक सफल भी हो गए हैं, इसका ताजा उदाहरण बॉलीवुड की हालिया रिलीज सभी फिल्मों की कलेक्शन रिपोर्ट है। लेकिन एक और फैक्टर भी इन फिल्मों के बिजनेस को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा रहा है और वे है पायरेसी।

‘भारतीयों को पायरेटिड फिल्में देखने की आदत हो गई है’

फिल्मों की पायरेसी को लेकर सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार ना जाने कितने ही बड़े स्टार्स फैन्स से Say no to piracy की अपील कर चुके हैं। ना केवल स्टार्स बल्कि साइबर क्राइम सेल भी पायरेसी की रोकथाम के लिए पुख्ता कदम उठा चुका है। लेकन इसके बावजूद पायरेसी मार्केट पर कोई असर दिखता नजर नहीं आ रहा। हर साल की तरह इस साल भी बॉलीवुड फिल्मों पर पायरेसी की भारी मार पड़ती नजर आ रही है। पायरेसी को रोकना इसलिए मुश्किल है क्योंकि अब वाकई ये लगता है कि दर्शक अपने कंफ्र्ट को छोड़कर सिनेमाघरों में जाना ही नहीं चाहते।

The Kashmir Files के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी अपनी इस फिल्म को लेकर दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि हॉलीवुड फिल्मों के लीक होने का खतरा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहां लोग अलग-अलग तरीके से फिल्में पायराइटेड फिल्में डाउनलोड करके देखते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि हॉलीवुड में पायरेसी का खतरा नहीं है जबकि हमारे यहां पायरेसी फिल्म देखने की जैसे आदत हो गई है। डायरेक्टर ने पायरेसी को रोकने को लेकर कहा था, 'मेरा सभी अभिभावकों से आग्रह है कि अपने बच्चों को ऐसा करने से रोकें। जब लोग फिल्म देखने जाएंगे तो निर्माताओं व निर्देशकों के दिमाग में भी नए-नए विचार आएंगे।' लेकिन बावजूद इसके उनकी साल की सबसे प्रचलित फिल्म The Kashmir Files भी ऑनलाइक लीक हो ही गई।

रिलीज से पहले ही लीक हो रही है फिल्में, OTT सीरीज भी शिकार

एक फिल्ममेकर को सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब उन्हें पता चलता है कि उनकी फिल्म रिलीज से पहले ही ऑनलाइन लीक हो गई है। हाल ही में रिलीज हुई लाइगर फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। खबरों के मुताबिक 25 अगस्त को रिलीज होने वाली लाइगर रिलीज डे पर ही लीक हो गई। पायरेसी वर्ल्ड में मूवीरूल्ज (Movierulz) और तमिलरॉकर्स (Tamilrockers) जैसे कई साइटों पर डाउनलोड के लिए इस फिल्म को अवेलेवल कर दिया गया। हैरानी की बात तो ये कि बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही फिल्में ही नहीं बल्कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली कई सीरीज इस साल रिलीज से पहले ही ऑनलाइन लीक हो गईं। इनमें Amazon Prime की पॉपुलर वेब-सीरीज Panchayat 2 शामिल है।

पायरेसी को बढ़ावा मिल रहा है इन वेबसाइट्स से

फिल्मों और वेब सीरीज को ऑनलाइन लीक किसी एक वेबसाइट पर नहीं बल्कि बहुत सी वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। पायरेसी की मार झेल रही फिल्मों को इन प्रमुख वेबसाइट्स पर डाउनलोड के लिए अवेलेबल दिखाया जाता है। जिनमें से एक है इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप Telegram। Telegram एक प्राइवेसी फोकस्ड ऐप है जहां ज्यादा साइज की फाइल्स भेजी जा सकती है. इसलिए ज्यादातर फिल्म या सीरीज लीक फाइल इस ऐप पर अपलोड की जाती हैं। इसके अलावा बहुत सी फुल मूवीज मूवीरूल्ज (Movierulz) और तमिलरॉकर्स (Tamilrockers), फिल्मीजिला जैसे कई पायरेसी साइटों पर डाउनलोड के लिए मौजूद है. खास बात ये भी है कि बहुत सी पायरेटिड फिल्मों का प्रिंट अच्छा होने की वजह से दर्शकों को सिनेमाघर वाली फील का चार्म भी कम लगने लगता है।

कश्मीर फाइल्स से लेकर लाल सिंह चड्ढा तक ये फिल्में हुई ऑनलाइन लीक

इस साल बहुचर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स ऑनलाइन लीक कर दी गई थी। रिपोट्र्स के मुताबिक, इस फिल्म के इंटरनेट लिंक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुपों में धड़ल्ले से साझा किए गए थे। सबसे खास बात इसकी इंटरनेट कॉपी सिनेमाघरों में मोबाइल से नहीं बल्कि इसकी डिजिटल कॉपी को ही ऑनलाइन लीक करके बनाई गया था। यही नहीं बॉलीवुड फिल्मों के बायकॉट को लेकर शुरू हुए ट्विटर ट्रेंड के बाद भी आमिर खान और अक्षय कुमार जैसे कई बड़े एक्टर्स की फिल्में भी पायरेसी के प्रकोप से नहीं बच पाईं। आमिर खान की ‘लाल सिंह चड‌्ढा’ और अक्षय कुमार की ‘रक्षाबंधन’ भी रिलीज के कुछ ही दिनों में लीक हो गई। यही नहीं हालिया रिलीज, तापसी पन्नू की फिल्म ‘दोबारा’ और विजय देवरकोंडा की ‘लाइगर’ भी लीक का शिकार हो गईं। इस साल लीक हुई फिल्मों में रणबीर कपूर की ’शमशेरा’, RRR, अक्षय कुमार (Akshay Kumar) स्टारर 'सम्राट पृथ्वीराज' (Samrat Prithviraj) भी शामिल है।