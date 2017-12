श्रद्धा ने शेयर की जवानों की फोटो, लेकिन इस गलती पर हो गईं TROLL

बॉलीवुड कलाकार अक्सर किसी ना किसी वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल होते रहते हैं। कभी उनके कपड़ों को लेकर तो कभी किसी फोटोशूट को लेकर। हाल ही में श्रद्धा कपूर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल श्रद्धा ने 17 दिसंबर को अपने ट्विटर अकाउंट पर एक फोटो ट्वीट की थी।लेकिन उन्हें क्या पता उनके लिए ये फोटो शेयर करना मुसीबत बन जाएगी।

दरअसल श्रद्धा ने जो फोटो शेयर की थी उसमें दो जवान बर्फ की चादर में सोते हुए नजर आ रहे थे और फोटो सियाचीन की बताई जा रही थी। फोटो को शेयर करते हुए श्रद्धा ने लिखा भारत के जवान बर्फ में जमते हैं ताकि हम चैन से रहें। जवान हमारी रक्षा करते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें। जवानों को जितना शुक्रिया जाए उतन कम है।

इस फोटो के जरिए श्रद्धा सेना के जवानों के लिए अपनी भावनाएं जाहिर कर रही थीं लेकिन जो फोटो उन्होंने पोस्ट की, वो बाद में फेक निकली। लोगों ने उन्हें ट्रोल करते हुए बताया कि ये फोटो इंडियन आर्मी का नहीं ब्लिक रशियन आर्मी का है। इतना ही नहीं लोगों नेतो श्रद्धा को जवाने की इज्जत करने की भी सलाह दे डाली।

They freeze to make sure that we are warm. They protect to make sure that we feel safe. Can never thank you Jawaans enough. pic.twitter.com/z1Df4sw0dA — Shraddha (@ShraddhaKapoor) December 17, 2017

Thay are not indian. Russian thay are — hemant bhardwaj (@hemant5152) December 17, 2017

FAKE: the photograph is not of the Indian Army and the place shown in the photo is not Siachen. The original photos are of Russian army soldiers and was first posted in 2013.https://t.co/AEIKRbFG1r @ShubhamTrinamul @KOLLEO @Jayantasengoptu — Rudranil (@rudranilblue) December 19, 2017

Being a celebrity u should verify the pics or video before sharing with ur fanbase on social media. The following pic is fake. Already exposed it 1 year ago. This pic is of Russian soldiers. Please be responsible @ShraddhaKapoor @SMHoaxSlayer https://t.co/8sExdV7SPo — Shubhendu Sikdar (@SocialMoksh) December 17, 2017

