Oscar Awards: काजोल और सूर्या बनेंगे ऑस्कर समिति के सदस्य! एकेडमी ने भेजा इन्वाइट

भारत सहित दुनिया के कई देशों में अकेडमी अवॉर्ड्स का इंतजार किया जाता है। ऐसे में अब इंडियन सिनेमा के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। 'एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज' (The Academy of Motion Picture Arts and Sciences) द्वारा इस साल उसके सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किए गए 397 लोगों में भारत से अभिनेत्री काजोल (Kajol), अभिनेता सूर्या (Suriya) और फिल्म निर्माता सुष्मित घोष (Sushmit Ghosh), रिंटू थॉमस (Rintu Thomas) और रीमा कागती (Reema Kagti) का नाम शामिल हैं।

सिनेमा जगत में सराहनीय योगदान

अकादमी द्वारा मंगलवार देर रात अपनी वेबसाइट पर साझा किए गए एक बयान के अनुसार, इस सूची में ऐसे कलाकारों तथा निर्माता-निर्देशकों के नाम शामिल हैं, जिन्होंने सिनेमा जगत में सराहनीय योगदान दिया है। सदस्यता का चयन पेशेवर योग्यताओं पर आधारित है। अकादमी के बयान के अनुसार, '2022 में सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित लोगों में 44 प्रतिशत महिलाएं, 37 प्रतिशत कम प्रतिनिधित्व वाले जातीय/नस्लीय समुदायों से नाता रखने वाले लोग हैं और 50 प्रतिशत लोग 53 देशों तथा अमेरिका के बाहर के क्षेत्रों से नाता रखने वाले हैं।'

ये सेलेब्स भी हैं अकादमी का हिस्सा

भारतीय फिल्म जगत से, ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, विद्या बालन, आमिर खान, सलमान खान और अली अफजल के अलावा निर्माता आदित्य चोपड़ा, गुनीत मोंगा, एकता कपूर और शोभा कपूर पहले ही अकादमी के सदस्य हैं। अकादमी के अनुसार, आमंत्रितों में से 15 विजेताओं सहित 71 व्यक्ति ऑस्कर के लिए नामित किए गए लोग हैं। यहां देखें 'द एकेडमी' का ट्वीट...

सेलेब्स का करियर

बता दें कि काजोल जल्दी ही सिने वर्ल्ड में अपने तीन दशक पूरे करने वाली हैं। ऐसे में ये उनके लिए वाकई खास पल है। काजोल की हिट लिस्ट में कई फिल्में शुमार हैं जो दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे, कभी खुशी कभी गम, माई नेम इज खान, कुछ कुछ होता है, बाजीगर और इश्क सहित अन्य के बिना अधूरी है। वहीं बात अभिनेता सूर्या की करें तो अपनी दमदार अदाकारी और बेहतरीन फिल्मों से उन्होंने देश ही नहीं बल्कि अंतराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। ‘सोरारई पोट्रु’ और ‘जय भीम’ से सूर्या के ग्लोबल फेम में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही सुष्मित और रिंटू के प्रोजेक्ट ‘राइटिंग विद फायर’ को इस साल के अकादमी पुरस्कारों में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था