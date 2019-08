शाहरुख खान को फिर किया गया सम्मानित, सोशल वर्क के लिए मिली डॉक्टरेट की उपाधि

सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) को भारतीय सिनेमा में अपनी उपलब्धियों के अलावा मीर फाउंडेशन (Meer Foundation) के जरिए सुविधाओं से वंचित बच्चों और महिला सशक्तिकरण के लिए उनके सहयोग और प्रयासों के मद्देनजगर मेलबर्न में स्थित ला ट्रोबे यूनिवर्सिटी की ओर डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। विश्वविद्यालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकांउट पर शाहरुख की कुछ तस्वीरें साझा की है।

इसमें शाहरुख के भाषण को भी साझा किया गया है जिसमें वह यह कहते नजर आ रहे हैं कि मीर फाउंडेशन ने जो कुछ भी हासिल किया है उसके लिए यह महज एक अवॉर्ड नहीं है। यह पुरस्कार हर उस महिला के साहस को समर्पित है जिन्होंने अन्याय, असामनता और अमानवीयता की क्रूरता का सामना करती हैं।

On the way to @latrobe University.. Thank you for the kind gesture of offering a scholarship to a girl student from India for higher education and supporting the work at @MeerFoundation pic.twitter.com/OfyKLPy3MP