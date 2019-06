रितेश देशमुख ने इस अंदाज में दी राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का आज जन्मदिन है। इस मौके पर सभी ने उन्हें बधाई दी। वॉलीवुड स्टार रितेश देशमुख ने भी उन्हें इस खास दिन पर विश किया। रितेश ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत मुबारकबाद राहुल गांधी जी. भगवान आपको स्वस्थ और खुश रखें।'

Wishing you a very Happy Birthday @RahulGandhi ji .... May god bless you with best of health & happiness. - 🙏🏽🙏🏽 pic.twitter.com/EmeaAjRPVY