हरियाणा के सीएम खट्टर से मिले रणदीप हुड्डा, की ये बात

बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा (Randeep Hooda) ने हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) से मुलाकात की है। इसकी उन्होंने एक फोटो ट्विटर पर शेयर की है।

रणदीप हुड्डा ने लिखा है कि मनोहर लाल खट्टर साहब से मुलाकात की और सभी सेक्टर्स में रिफॉर्म लाने के लिए बधाई दी। उनकी सरकार में जिस स्तर की पारदर्शिता है वो शानदार है।

Met the Honourable CM of Haryana @mlkhattar saab and congratulated him on the great reforms he has brought about in all sectors..the level of transparency in his govt is exemplary.. extended my support in whatever way necessary for further progress in my home state of #Haryana🙏 pic.twitter.com/X7pM0xLZCi