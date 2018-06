आमिर खान से अपनी तारीफें सुनकर सातवें आसमान में उड़ने लगीं एकता कपूर

आमिर खान ने इंडियन सिनेमा की दुनिया में एक भरोसेमंद एक्टर की छवि बनाई है। कुछ फिल्मों को छोड़ दें तो आमिर की फिल्में फिल्म मेकिंग के सभी मानकों पर भी खरी उतरती हैं। साथ ही बॉक्स ऑफिस पर भी उनकी फिल्में कामयाब रहती हैं। पूरा देश जिनकी तारीफ करता है, अगर वो किसी की तारीफ करें, तो वो खुशी से पागल ही हो जाएगा, ऐसा ही शायद एकता कपूर के साथ हुआ है। दरअसल आमिर ने निर्माता की तारीफ एक वेब सीरीज के लिए की है, जिसका टाइटल है ‘द टेस्ट केस’।

‘द टेस्ट केस’ एकता कपूर की वेब श्रृंखला है। जिसे बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान को बेहद पसंद आयी है। आमिर ने ट्वीट कर फिल्म निर्माता एकता कपूर की वेब श्रृंखला ‘द टेस्ट केस’ की प्रशंसा की है, जिसे लेकर वह काफी उत्साहित हैं।

आमिर को एकता की यह वेब श्रृंखला पसंद आई है और यही वजह थी कि सोशल मीडिया पर वह एकता की वेब श्रृंखला ‘द टेस्ट केस’ और टीम के संयुक्त प्रयास की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए।

आमिर ने कहा, “अभी कुछ वक्त पहले वेब श्रृंखला ‘द टेस्ट केस’ देख कर खत्म की। वास्तव में बहुत मजा आया। निर्देशक विनय वैकुल का काम वाकई में बेहद पसंद आया। निमरत और संपूर्ण कास्ट ने अद्भुत काम किया है। इस सुखद अनुभव के लिए धन्यवाद।

एकता कपूर ने ट्वीट करके कहा है अब तो मैं सच में सातवें आसमान में उड़ रही हूं।

Ok I’m officially in heaven!!! Cannot come back till I recover from this !!! https://t.co/GMQBLyBDBR