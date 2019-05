Netflix की इस वेबसीरीज में Bobby Deol आएंगे नजर, ट्वीट कर दी जानकारी

बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल वेब सीरीज 'क्लास ऑफ 83' में काम करने जा रहे हैं। बॉबी ने वेब सीरीज 'क्लास ऑफ 83' की शूटिंग शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि वह इस प्रोजेक्ट से वेब की दुनिया में काम करने के लिए बेताब हैं। शाहरुख खान का बैनर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट इस फिल्म का निर्माण कर रहा है।

वार्ता के मुताबिक बॉबी ने एक क्लैपबोर्ड की तस्वीर के साथ ट्वीट कर कहा कि वेब की दुनिया में 'क्लास ऑफ 83' के साथ कदम रखने को बेताब, नेटफ्लिक्स इंडिया की फिल्म जिसका निर्देशन अतुल सभरवाल करेंगे।

'क्लास ऑफ 83' एक ईमानदार पुलिसकर्मी से प्रशिक्षित ट्रेनर बने व्यक्ति की कहानी है, जिसके छात्र सम्मान, नैतिकता और राष्ट्र के प्रति समर्पण की जटिलताओं से जूझते हैं।

Excited to venture into the web world with #ClassOf83 a @NetflixIndia original film by @sabharwalatul produced by @iamsrk @_GauravVerma @RedChilliesEnt pic.twitter.com/iOWVqlCZny