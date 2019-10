सनी देओल के बर्थडे पर भाई बॉबी देओल ने लिखा ये मैसेज

सनी देओल का आज बर्थडे है। सनी के बर्थडे पर आज उन्हें बॉलीवुड सेलेब्स से लेकर फैन्स तक सभी ने उन्हें बर्थडे की शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन सनी के भाई बॉबी देओल ने उन्हें बड़े ही प्यारे अंदाज से बर्थडे विश किया है। बॉबी ने सनी के बचपन की फोटो शेयर की है। इस फोटो में सनी देओल गुब्बारों को पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। इ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को शेयर करते हुए बॉबी ने लिखा, लव यू भईया...हैप्पी बर्थडे।

बता दें कि सनी ने हाल ही में फिल्म पल पल दिल के पास डायरेक्ट की थी। इस फिल्म के जरिए उन्होंने अपने बेटे करण देओल को बॉलीवुड में लॉन्च किया है। हालांकि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मिक्स रिस्पॉन्स मिला।

बाकी सेलेब्स ने भी दी जन्मदिन की बधाई...

Happy birthday @iamsunnydeol. May all things good surround you, this year & always! pic.twitter.com/TSXVSVHfhe

— Madhuri Dixit Nene (@MadhuriDixit) October 19, 2019

Wishing a very happy birthday to @iamsunnydeol bhaji!!

Rab Rakha!! #SunnyDeol #HappyBirthdaySunnyDeol pic.twitter.com/LOsjOovi66

— Daler Mehndi (@dalermehndi) October 19, 2019

Wishing many happy returns of the day to Action King of Bollywood. Very, very happy and joyful birthday, Sunny paaji! 💖 🤗 🙏@iamsunnydeol#HappyBirthdaySunnyDeol pic.twitter.com/Tx3SDXMxLw

— Rajpal Yadav (@rajpalofficial) October 19, 2019

Many Happy Returns of the Day @iamsunnydeol, May God Bless you with Great Success and Happiness, and Good Health. Have an Amazing Year!#HappyBirthdaySunnyDeol pic.twitter.com/T64N1MBZOs

— Anup Jalota (@anupjalota) October 19, 2019