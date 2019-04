‘Blank’ Trailer: एक्शन से भरपूर है डिंपल कपाड़िया के भांजे की डेब्यू फिल्म, आतंक के खिलाफ लड़ेंगे सनी देओल

फिल्म 'ब्लैंक' (Blank) का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। इस फिल्म में सनी देओल प्रमुख भूमिका में है। फिल्म में वह आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म से डिंपल कपाड़िया के भांजे करण कपाड़िया बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर काफी शानदार है। सनी देओल और करण कपाड़िया के किरदार काफी दमदार लग रहे हैं। अक्षय कुमार ने इस ट्रेलर को सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

आपको बता दें कि ‘ब्लैंक’ में सनी देओल ने एक पुलिस अफसर का रोल निभाया है। वहीं करण एक सुसाइड बॉम्बर के रोल में हैं, जिसकी एक्सीडेंट के बाद याददाश्त खो चुकी । ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन और सस्पेंस दिख रहा है। फिल्म को बेहजाद खंबाटा ने डायरेक्ट किया है। इशिता दत्ता और करणवीर शर्मा भी फिल्म में अहम रोल में हैं। कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार का कैमियो फिल्म में सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है। 'ब्लैंक' 3 मई को रिलीज हो रही है।

इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर अक्षय कुमार ने लिखा कि मैंने करण को एक छोटे बच्चे से बड़े होते हुए देखा है। मुझे फिल्म 'ब्लैंक' का ट्रेलर शेयर करते वक्त काफी खुशी महसूस हो रही है। करण इस फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कर रहे हैं।

Have watched him grow up from a lanky little kid to this fine young man. Extremely happy to share the #BlankTrailer introducing @KapadiaKaran ! @iamsunnydeol @behzu @carnivalpicturs @TonyDsouza_ https://t.co/t379bvpsO2

भाई के बॉलीवुड डेब्यू पर ट्विंकल ने लिखा, 'करण कपाड़िया और हमारे लिए बड़ा दिन है। मुझे नहीं मालूम की स्वर्ग है या नहीं, लेकिन अगर है तो इनकी मां सिंपल अपने बेटे को देखकर काफी गर्व महसूस कर रही होंगी।



It’s a big day for #KaranKapadia and us.I don’t know if heaven exists-but if it does then his mother Simple will be very proud watching her son who was a little boy when she left,all grown up and making a life for himself today https://t.co/UgRNUFe0BO @KapadiaKaran #BlankTrailer