बीजेपी सांसद और एक्टर सनी देओल ने किया मतदान

Maharastra Assembly Elections 2019 Live: महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव (Maharashtra and Haryana Vidhan Sabha Chunav 2019) के लिए मतदान आज हो रहा है। दोनों राज्यों में वोटिंग शुरू हो चुकी है। वोट देने के लिए बॉलीवुड सितारे भी अपने निर्धारित पोलिंग बूथ पहुंच चुके हैं। इसी बीच गुरदासपुर से बीजेपी सांसद और एक्टर सनी देओल ने मुंबई, जुहू के पोलिंग बूथ पर मतदान किया। इस दौरान सनी ब्लैक आउटफिट में नजर आए। वोट डालने के बाद सनी देओल ने अपने फैंस से वोट डालने की अपील की। और मीडिया से रू-ब-रू हुए।

आपको बात दें कि सनी देओल से पहले बॉलीवुड के कई सितरों ने अपने मत का प्रयोग करते हुए वोट डाले।

BJP MP from Gurdaspur, Sunny Deol cast his vote at a polling booth in Juhu, Mumbai. #MaharashtraAssemblyElections pic.twitter.com/LKMpzM9H6A