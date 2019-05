लोकसभा चुनाव 2019: राजनीतिक सफलता के लिए सनी देओल ने डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे में टेका मत्था

बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी उम्मीदवार सनी देओल गुरदासपुर से टिकट मिलने के बाद से लगातार रोड शो कर रहे हैं। आज अपने रोड शो की शुरूआत से पहले सनी देओल ने डेरा बाब नानक गुरुद्वारा जाकर अपनी राजनीति सफलता के लिए कामना की। इस मौके पर उनके साथ पार्टी के कईं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।

इससे पहले हाल ही में सनी ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अपना नामांकन भरने से पहले उन्होंने अमृतसर (Amritsar) के स्वर्ण मंदिर में अरदास चढ़ाई थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं।

Punjab: Sunny Deol, BJP candidate from Gurdaspur parliamentary constituency offers prayer at the Gurdwara Dera Baba Nanak in Gurdaspur. pic.twitter.com/JdVYHUO5wk