शाहरुख खान ने बताया था बेटे अबराम के नाम का प्यारा मतलब, दो धर्मों से है कनेक्शन

शाहरुख खान और गौरी के लाडले बेटे अबराम आज (27 मई) 8 साल के हो गए हैं। किंग खान अपने बच्चों के काफी क्लोज हैं और उनको ही अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। शाहरुख के दोनों बच्चे पढ़ाई करने गए इसके बाद वह और गौरी अबराम के ज्यादा क्लोज हो गए। शाहरुख इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि अबराम बिल्कुल उनके जैसे हैं। वह अक्सर उनके साथ तस्वीरें भी शेयर करते हैं। उनके बेटे का नाम भी चर्चा में रह चुका है। शाहरुख ने इसका बड़ा प्यारा मतलब बताया था।

प्रीमच्योर बर्थ हैं अबराम

अबराम का जन्म 2013 में सरोगेसी से हुआ था। उनके जन्म के बाद मीडिया में कई तरह की रिपोर्ट्स थीं, जिनको लेकर शाहरुख परेशान थे। अबराम 34 हफ्ते प्रीमच्योर हैं और जन्म के बाद लंबे वक्त तक हॉस्पिटल में रहे हैं। शाहरुख खान ने पीटीआई से बातचीत में इस बारे में कहा था कि मेरे करियर में सिर्फ एक चीज ने मुझे परेशान किया कि आप लोग ऐसे बच्चे को टारगेट कर रहे हैं जो कि पैदा होने के बाद से बीमार है और इसको मुद्दा बना रहे हैं... मैं फिल्म स्टार हूं मुझे बदनाम कीजिए, मेरे बच्चों को नहीं।

ये भी देखें: अबराम के बर्थडे पर सुहाना खान ने शेयर किया क्यूट वीडियो, बहन को करते दिखे किस

प्यारा है अबराम का मतलब

शाहरुख के बेटे अबराम का नाम अलग हटकर है। 2013 में मीडिया से बातचीत में उन्होंने Abram का मतलब बताया था। शाहरुख ने बताया था, अबराम हजरत इब्राहिम का यहूदी नाम है। मुझे लगता है कि यह बढ़िया मिक्स है... इसमें हिंदू देवता राम का नाम भी है, यह बहुत प्यारा लगता है।

तैमूर के साथ जोड़ी

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने कपूर खानदान के पुरुषों के साथ ज्यादा काम नहीं किया है। वह ध्यान रखेंगे कि तैमूर और अबराम साथ काम करें। उन्होंने यह भी कहा था कि दोनों इतने फेमस हैं कि वह चाहें या न चाहें दोनों अपने आप ही काम करने लगेंगे।

‘You never really understand your personality, unless you have a Mini Me who acts the same way’ pic.twitter.com/skdjZevR3I